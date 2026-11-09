Mulshi Farmers: जगाच्या पोशिंद्याला घामातूनच अभ्यंगस्नान ;मुळशी तालुक्यातील उत्पादक दुष्काळाच्या सावटाखाली भात काढणीत व्यग्र

कोळवण : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठा सजल्या आहेत. मात्र, सर्वजण आनंदात असताना नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला जगाचा पोशिंदा मात्र दिवाळीत दुष्काळाच्या सावटाखाली जगतो आहे. भात काढणीसह इतर कामातून घडणाऱ्या घामाच्या अभ्यंगस्नानातून शेतकरी कष्टाने मोतीरूपी धान्य पिकवीत आहे. सध्या मुळशीसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कुटुंबे भात काढणीच्या कामात व्यग्र आहेत. .तालुक्यात ६५०० हेक्टरवर भात लावणी झाली आहे. आतापर्यंत २० ते ३० टक्के भात काढणी झाली आहे. माले, मुळशी खोऱ्यात भात काढणीला वेग आला आहे. मजुरांअभावी यंत्राच्या साहाय्याने भात काढणीला शेतकऱ्यांची पसंती आहे..जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी व हवेली तालुके वगळता इतर दहा तालुक्यांत शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. ऑगस्ट महिन्यातच पावसाने दडी मारली. यामुळे बहुतांश ठिकाणी भात पीक पावसाअभावी डोळ्यादेखत करपून गेले. इतर पिकांच्या बाबतीतही खरीप हंगाम हातचा गेला व पुढील रब्बी हंगामातसुद्धा हातात काहीच येणार नाही, अशी गंभीर परिस्थिती जिल्ह्यात उद्भवली आहे..यंदा भात लागवड उशिरा झाली. पाऊस भात निसवण्याच्या काळात गेला. परिणामी पिकाचे उत्पादन कमी होणार आहे. या वर्षी घरी खायला पुरेसा तांदूळ होणेसुद्धा मुश्कील आहे. भात लागवडीसाठी झालेला खर्चसुद्धा निघणार नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती पाहता शासनाने दुष्काळी सवलती मुळशीत लागू कराव्यात.- पोपट दुडे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.