पुणे

Mulshi Farmers: जगाच्या पोशिंद्याला घामातूनच अभ्यंगस्नान ;मुळशी तालुक्यातील उत्पादक दुष्काळाच्या सावटाखाली भात काढणीत व्यग्र

Rice Harvesting Begins Across Mulshi Taluka: मुळशी तालुक्यात ६५०० हेक्टरवर भात लागवड झाली असून आतापर्यंत २० ते ३० टक्के काढणी पूर्ण झाली आहे. पावसाअभावी उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून भातशेतीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
Farmers in Mulshi taluka continue paddy harvesting amid drought concerns and reduced crop prospects.

Farmers in Mulshi taluka continue paddy harvesting amid drought concerns and reduced crop prospects.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोळवण : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठा सजल्या आहेत. मात्र, सर्वजण आनंदात असताना नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला जगाचा पोशिंदा मात्र दिवाळीत दुष्काळाच्या सावटाखाली जगतो आहे. भात काढणीसह इतर कामातून घडणाऱ्या घामाच्या अभ्यंगस्नानातून शेतकरी कष्टाने मोतीरूपी धान्य पिकवीत आहे. सध्या मुळशीसह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कुटुंबे भात काढणीच्या कामात व्यग्र आहेत.

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