पुणे

Crop Loss: शेतकऱ्यांच्या आसवांचा बांध फुटला; कालपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

Heavy Rain Causes Extensive Crop Damage in Mulshi: मुळशी तालुक्यातील कोळवण खोऱ्यात मुसळधार पावसामुळे भातशेती, रोपवाटिका आणि शेतीचे बांध मोठ्या प्रमाणात वाहून गेले आहेत.
Heavy rain damages crops in Pune

Heavy rain damages crops in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोळवण: रविवार पासून सुरु असलेल्या पावसाने फक्त मंगळवारी दिवसभर विश्रांती घेतली आणि रात्री पासून पुन्हा जोरदार पाऊस बरसला यामुळे कोळवण खोर्यातील भात शेती,भात रोपवाटिका यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

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Crop Damage
Crop damage due to excess rainfall