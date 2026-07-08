Crop Loss: शेतकऱ्यांच्या आसवांचा बांध फुटला; कालपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

कोळवण: रविवार पासून सुरु असलेल्या पावसाने फक्त मंगळवारी दिवसभर विश्रांती घेतली आणि रात्री पासून पुन्हा जोरदार पाऊस बरसला यामुळे कोळवण खोर्यातील भात शेती,भात रोपवाटिका यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..जोरदार पावसामुळे शेतीचे बांध तुटल्याने एका शेतातील सुपीक माती वाहून गेली असून जमीन खरडून गेली आहे पुन्हा बांध बंदिस्ती करायला मोठा खर्च येणार आहे..Pune: आणे येथे ३५ वर्षीय तरुणाचा जीव गेला; बुधवारी पहाटे घटना घडली असून संबंधित आरोपीला स्थानिक ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.जोरदार पावसामुळे डोंगर रांगेतील पाण्याच्या ओहळ दगड गोटे चिखल माती गाळ यासोबतच शेतात घुसल्या डोंगर रांगेतील शेती या पाण्यामुळे तुटत तुटत पार नदीच्या काठापर्यंत आली आहे..ज्या शेतात भाताची पुनर्लागवड करायची ती शेती पार खरडून गेली आहे व भात रोपवाटिका गाळ दगड गोटे यांनी गाडल्या आहेत भाताची पुनर्लागवड कशी करावी हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे..Premium|Study Room : विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार; महिलांच्या हक्कांचा ऐतिहासिक निर्णय."माझी भात शेतीची जमीन पूर्णपणे वाहून गेली असून बांध फुटले आहेत शेतात आता भाताची पुनर्लागवड करणे शक्यच नाही पंचनामे झाले तरी नुकसान भरपाई किती मिळणार आहे?"-अनिल साठे, शेतकरी,साठेसाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.