Crop Damage: तालुक्यातील भात शेतीचे ८०% नुकसान; पंचनामे झाले आता नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून पाठपुरावा करणार

पांडुरंग साठेकोळवण: मुळशी तालुका दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीतून वगळण्यात आला आहे त्याची कारणे अनेक आहेत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निकष आहेत त्यात जूलै आॅगस्ट महिन्यात जास्त प्रमाणात पाऊस पडला पावसाने सरासरी ओलांडली परंतु आता सप्टेंबर आॅकटोबर महिन्यात पाऊस पडला नाही त्यामुळे भात पीक वाळून गेले आहे शेतकरी बांधवांच्या पिकांचे ८०% नुकसान झाले आहे यासाठी तालुक्यात शासनाने मागील आठवड्यात पंचनामे केले आहे व आता नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून मी पाठपुरावा करणार आहे प्रसंगी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे कोळवण येथे सोमवार ता. २ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत वरील माहिती आमदार मांडेकर यांनी दिली..तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला नाही म्हणून काही लोकं राजकारण करत आहेत वास्तविक त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निकष असतात.मुळशी धरणाचे पाणी अगोदर मुळशीला पिण्यासाठी व शेतीसाठी राखीव असेल व त्यानंतर दुसरी कडे उर्वरित पाणी नेले तर आमची काही हरकत नाही जर असे झाले नाही तर मात्र मुळशी धरणातील पाणी दुसरीकडे नेण्यासाठी आमचा तीव्र विरोध असेल..यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य मिलिंद वाळंज, पंचायत समिती सदस्य प्रवीण धनवे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष अंकुश मोरे, माजी सभापती तुकाराम टेमघरे, दूध संघाचे संचालक कालिदास गोपालघरे, संत तुकाराम साखर कारखान्याचे संचालक यशवंत गायकवाड, जनकल्याण युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष संतोष पेरणेकर, पोपट दुडे, बबनराव धिडे, माऊली साठे आदी मान्यवर उपस्थित होते..महत्त्वाचे मुद्देमुळशी धरणाचे १.२ टि एम सी पाणी पिण्यासाठी व शेतीसाठी राखीव ठेवा.टाटा धरणात ८% पाणी मृत साठा म्हणून तो साठा भविष्यात पुणे, दौंड, बारामती साठी मिळावा म्हणून मागणी परंतु अजून मंजूरी नाही.पाणी कोटा वाटपावेळी मुळशी तालुक्यास पाणी राखीव ठेवल्याशिवाय मंजूरी मिळू देणार नाही.पाणी आवर्तन सोडत असताना अगोदर पिण्यासाठी शेतीसाठी मिळेल याकडे लक्ष देणार.पूर्व पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन विकास कामे करणारभूगाव बायपासची एक मार्गीका एवढ्या महिनाभरात सुरू करणारघोटावडे फाटा उड्डाणपूल ताम्हिणी बोगदा पौड येथील स्थानिकांची संमती घेऊन प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरण करुन मुख्य चौकात सुशोभीकरण करण्यात येणारपिरंगुट घाटातील अपघात रोखण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्यासाठी जानेवारीत हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होणार आहे तेव्हा हा मुद्दा उपस्थित करणारवाळेण येथे पुल कम बंधार्याचे काम सुरू होणार तसेच होतले येथील साकव पुलाचे काम केले जाणार.दोन वर्षांत सुमारे तीन हजार कोटींची विकासकामे सुरू आहेत विरोधक टीका करतात ती त्यांनी करावी आम्ही आमची कामे करणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.