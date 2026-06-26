पुणे

मुळशीत तालुक्यात उद्या २६० बूथवर पोलिओ लस

मुळशीत तालुक्यात उद्या २६० बूथवर पोलिओ लस
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पिरंगुट, ता. २६ : मुळशी तालुक्यात रविवारी (ता. २८) राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत तालुक्यातील ३४ हजार ६८७ बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक डोस देण्याचे उद्दिष्ट असून, पालकांनी बालकांना बूथवर आणावे, असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. वामन गेंगजे यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविली जात आहे. तालुक्यात २६० बूथ उभारण्यात आले असून, ६२० कर्मचारी आणि ५१ पर्यवेक्षक या कामावर देखरेख ठेवणार आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये हे डोस उपलब्ध असतील.
दुर्गम भाग, वीटभट्ट्या आणि ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्यांवरील बालकांसाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि महिला-बालकल्याण विभागाच्या समन्वयातून एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जात असल्याचे डॉ. गेंगजे यांनी सांगितले.

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