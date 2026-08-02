Mulshi Rice Plantation: मुळशी तालुक्यात भात पुनर्लागवडीस वेग; जवळपास ७० टक्के भात पुनर्लागवड पूर्ण

पांडुरंग साठेकोळवण: मुळशी तालुक्यातील भातरोप पुनर्लागवड कामांना सध्या सुरु असलेल्या संततधार पावसामुळे मोठा वेग आला असून तालुक्यात जवळपास ७० टक्के भातरोप पुनर्लागवड पूर्ण झाली आहे..भात लागवडीसाठी मजूरांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात असते सर्वच शेतकरी बांधवांची भात लागवड एकाच वेळी सुरू होते यामुळे भात लागवडीस मजूर मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणून कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील महड,सुधागड,पाली,विळे, निजामपूर या भागातील आदिवासी बांधवांना मुळशी तालुक्यात भात लागवड करण्यासाठी आणले जाते..Vishnupuri Dam: ‘विष्णुपुरी’ ९७ टक्के भरले; गेट उघडणार; नांदेडकरांची पाण्याची चिंता मिटली; एका दिवसातच ५५ टक्क्यांनी पाणीसाठा वाढला.तालुक्यातील कोळवण खोरे,मुठा खोरे,रिहे खोरे, पिरंगुट,घोटावडे परिसर, मुळशी धरणभागासह तालुक्यात सध्या भात रोपे लावण्याची एकच लगबग सुरू असून सततच्या संततधार पावसामुळे सध्या भात खाचरांमध्ये मुबलक पाणी आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. ट्रॅक्टर, बैलजोडी सोबतच शेतकरी भातरोपे लावतानाचे आल्हाददायक चित्र तालुक्यात सर्वत्र दिसत आहेत..यावर्षी भात लागवड दोन टप्प्यात होत असल्याचे दिसून येत आहे जून महिन्यात सुरवातीला पेरणी झाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी नदी,बोरवेल,विहीर च्या पाण्यावर रोपे वाढविली होती त्यांची भात लागवड पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाली आहे..धुळ वाफेवर अवलंबून असलेल्या शेतक-यांच्या रोपांची उगवण जूलै महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पावसानंतर झाली आहे. असे शेतकरी मागील आठ ते दहा दिवसांपासून भात लागवड करताना दिसत आहेत हि दुसऱ्या टप्प्यात होणारी भात लागवड आहे. आॅगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात जवळपास सर्वच ठिकाणची भात लागवड पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.काही शेतकरी बांधवांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ट्रे मध्ये भात रोपवाटिका तयार करून मशीनचे सहाय्याने भात लागवड केली आहे. यामुळे मजूरी वरील खर्च वाचून कमी वेळेत भात लागवड पूर्ण होत आहे..US Visa Bond Policy: अमेरिकेत नवा व्हिसा नियम लागू! 'या' ५० देशांना लाखोंचा बॉण्ड भरावा लागणार; कुणाला फटका बसणार?."यंदा मुळशीत सुमारे ७६०० हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड होणार आहे. आतापर्यंत ७० टक्के क्षेत्रावरील लागवड पूर्ण झाली आहे. उर्वरित ३० टक्के लागवड १५ ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण होईल.चतुर्सूत्री व यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवडीचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे."-हनुमंत खाडे, तालुका कृषी अधिकारी, मुळशी."यावर्षी सुरुवातीला पाऊस उशिरा आल्याने भात रोपांची उगवण उशिरा झाली परिणामी भात पुनर्लागवड सुद्धा उशिरा सुरू झाली पाऊस भात लोंबी बाहेर पडून दाणे भरण्याच्या अवस्थेपर्यंत पुरला पाहिजे म्हणजे उत्पादन चांगले मिळेल."-नामदेव खिलारी, सचिव श्री भैरवनाथ शेतकरी गट साठेसाई.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.