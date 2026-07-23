पुणे

Mulshi Road Block: सावरगावमध्ये मुख्य रस्त्यावर झाड कोसळले; प्रशासनाच्या तत्परतेने अवघ्या अर्ध्या तासात वाहतूक पूर्ववत

सावरगावमध्ये मुख्य रस्त्यावर भलेमोठे झाड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प; ग्रामविकास व महसूल अधिकारी तसेच ग्रामस्थांच्या तत्परतेने अवघ्या अर्ध्या तासात मार्ग मोकळा
Local officials and villagers cleared the road within 30 minutes, restoring normal traffic without any casualties.

Local officials and villagers cleared the road within 30 minutes, restoring normal traffic without any casualties.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पांडुरंग साठे

कोळवण : पौड कोळवण रस्त्यावर सावरगाव येथे मुख्य रस्त्यावर जोरदार वार्यामुळे व पावसामुळे एक भले मोठे झाड कोसळले सुदैवाने यावेळी या रस्त्यावर वाहन नसल्याने मोठी दुर्घटना अथवा जीवीतहानी झाली नाही. झाड कोसळल्याने रस्त्यावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या.

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