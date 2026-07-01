पुणे

Paud Agriculture Day: पौड येथे कृषी दिन उत्साहात साजरा; वसंतराव नाईक जयंतीनिमित्त शेतकरी सन्मान व योजनांवर मार्गदर्शन

पौड येथे हरितक्रांतीचे जनक कै. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषी दिन उत्साहात साजरा; तालुकास्तरीय पीक स्पर्धेत विजेत्या शेतकऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव
Agriculture Day celebration Paud Mulshi

Agriculture Day celebration Paud Mulshi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोळवण : मुळशी तालुक्यामध्ये ता .०१ जुलै रोजी पंचायत समिती येथील सेनापती बापट सभागृहात हरितक्रांतीचे जनक व महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतरावजी नाईक साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कृषि दिन कार्यक्रम अत्यंत उत्साहाने साजरा करण्यात आला. कृषि विभाग पंचायत समिती मुळशी व तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, मुळशी यांचे संयुक्त विद्यमाने पौड येथे कृषि दिन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून पंचायत समिती सभापती मंदाताई शेळके तसेच पंचायत समिती सदस्या काजल मोरे,ऐश्वर्या वाघमारे, गट विकास अधिकारी सुधीर भागवत, तालुका कृषि अधिकारी हनुमंत खाडे, सहायक गट विकास अधिकारी पल्लवी तेली यासोबत शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते.

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