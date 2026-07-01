Paud Agriculture Day: पौड येथे कृषी दिन उत्साहात साजरा; वसंतराव नाईक जयंतीनिमित्त शेतकरी सन्मान व योजनांवर मार्गदर्शन

कोळवण : मुळशी तालुक्यामध्ये ता .०१ जुलै रोजी पंचायत समिती येथील सेनापती बापट सभागृहात हरितक्रांतीचे जनक व महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतरावजी नाईक साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कृषि दिन कार्यक्रम अत्यंत उत्साहाने साजरा करण्यात आला. कृषि विभाग पंचायत समिती मुळशी व तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, मुळशी यांचे संयुक्त विद्यमाने पौड येथे कृषि दिन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून पंचायत समिती सभापती मंदाताई शेळके तसेच पंचायत समिती सदस्या काजल मोरे,ऐश्वर्या वाघमारे, गट विकास अधिकारी सुधीर भागवत, तालुका कृषि अधिकारी हनुमंत खाडे, सहायक गट विकास अधिकारी पल्लवी तेली यासोबत शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते. .सदर कार्यक्रमा वेळी तालुकास्तरीय पीक स्पर्धा विजेते शेतकरी, यांचा मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला.या स्पर्धेतील विजेते लहु मारुती फाले प्रथम क्रमांक (उत्पादकता -66.74 क्विंटल/हे.),धोंडिराम पांडुरंग साठे व्दितीय क्रमांक (उत्पादकता – 58.52 क्विंटल/हे.) अनंत नामदेव तिकोणे रा.मुठा तृतीय क्रमांक (उत्पादकता – 55.32 क्विंटल/हे.).पंचायत समिती मुळशी कडील कृषि अधिकारी श्री. सुमित शिंदे यांनी प्रास्ताविकामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतरावजी नाईक यांच्या जीवन कार्याबद्दल माहिती देऊन त्यांचे कृषि व औद्योगिक क्षेत्रामधील योगदान विषद केले.मंदाताई शेळके सभापती यांनी सर्वांना कृषि दिनाच्या शुभेच्छा देत कृषी विभागामध्ये कार्यरत असताना अधिकारी - कर्मचारी यांनी आपल्या कामामध्ये स्वतःला झोकून देऊन सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा असे आवाहन केले. पंचायत समिती सदस्या काजलताई मोरे यांनी कृषि दिनांचे महत्व सांगत जास्तीत जास्त शेतक-यांनी कृषि विभागाकडील योजनांचा लाभ घेणेविषयी सुचित केले. पंचायत समिती सदस्या ऐश्वर्या वाघमारे यांनी यांनी मनोगतामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या जडणघडणीमध्ये माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक साहेब यांचे योगदान सांगुन राज्याच्या विकासामध्ये कै. नाईक साहेबांनी राबवलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. कार्यक्रमा वेळी तालुका कृषि अधिकारी हनुमंत खाडे यांनी महाराष्ट्र शासन - कृषि विभाग कडील डीबीटी विषयक योजना तसेच फळबाग लागवड, शेततळे, प्रक्रिया प्रकल्प याबाबत विविध योजना विषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले सुधीर भागवत यांनी उपस्थित शेतक-यांना नाविन्यपुर्ण कृषि प्रकल्प व हरितगृहातील संरक्षित शेतीबाबत महत्व सांगुन त्याचा अंगिकार जास्तीत जास्त शेतक-यांनी करावा असे आवाहन केले..सदर कार्यक्रमासाठी श्री.शरद बेलदार व श्रीम. सुवर्णा मेंगडे विस्तार अधिकारी (कृषि) तसेच कृषि विभागाकडील सहायक कृषी अधिकारी,उप कृषी अधिकारी ,मंडळ कृषी अधिकारी व तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी कृषि सेवा केंद्र प्रतिनिधी यांसोबतच परिसरातील प्रगतशील शेतकरी बंधु-भगिनी उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कृषि अधिकारी श्री सुमित शिंदे यांनी केले व आभार कृषि अधिकारी श्री श्रीधर चिंचकर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.