मुळशीकरांचे कोरोनाच्या लढाईत 80 टक्के यश 

भुकूम (पुणे) : मुळशी तालुक्यात कोरोनाचे रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सुमारे 78 टक्के झाले आहे. तालुक्यात आढळलेल्या कोरोनाचे 734 रुग्णांपैकी 575 रूग्ण बरे झाले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराला मुळशी तालुका जवळ आहे. तालुका आकाराने लहान असला, तरी रूग्ण सापडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे तालुक्यात हिंजवडी येथे विप्रो कंपनीने व आज कासारअंबेली येथील सैनिक शाळेत कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. तालुक्यातील कंपन्यांमधील कामगारांचो कोरोना रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह सापडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे कोविड सेंटरसाठी कंपन्यांनी मोठी मदत केली आहे. तसेच, नांदे येथील सिम्बायोसिस रूग्णालयात मुळशीतील रूग्णांसाठी राखीव बेड ठेवण्यात आले आहेत. आळंदीत चोर पावलांनी वशिल्याचे माउली दर्शन



लाॅकडाउन उठल्यामुळे ग्रामस्थांचे शहरीकरण भागात गर्दीचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच, एकाच कुटुंबात अनेक व्यक्ती सापडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. कोरोनाची लक्षणे जाणवू लागल्यावर लगेच तपासणी व उपचार घेतले जात नाहीत. लक्षणे असलेली व क्वारंटाइन व्यक्ती कुटुंबात, समाजात फिरत असतात. त्यामुळे कोरोना फैलावत असून, रूग्ण सापडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. आज एका दिवसात 19 रूग्ण सापडले असून, आतापर्यंत तालुक्यात 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे

Web Title: In Mulshi taluka, the cure rate of corona patients is 80 percent