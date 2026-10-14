Mulshi News : दुष्काळग्रस्त असलेल्या तालुक्यांच्या यादीतून मुळशी तालुका वगळला; तालुक्यातील शेतकरी शासनाविरोधात आक्रमक

- पांडुरंग साठेकोळवण - राज्य सरकारने आज राज्यातील ४० तालुक्यांचा नव्याने समावेश दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून केला असून, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जून्नर तालुक्यांचा समावेश आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांच्या यादीत मुळशी तालुका मात्र वगळला गेला आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून, वारंवार मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुळशी तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थिती सारखी नाही..शासनाने ट्रीगर एक, ट्रीगर दोनचे निकष लावून तालुका दुष्काळी निकषात बसत नसल्याने तालुक्यातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. शासनाने निकष बाजूला ठेवून तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत करायला हवा होता.मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश अजून प्राप्त झाले नाहीत. वरीष्ठ स्तरावरुन आदेश आले की पंचनामे करु.'- विजयकुमार चोबे, तहसीलदार मुळशी..'तालुक्याचा समावेश दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत करावा म्हणून बुधवारी ता. १४ रोजी जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पुन्हा एकदा मागणी केली आहे. ते तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवतील तसेच जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी मावळ मुळशी यांना तालुक्यातील पिकांचे नुकसानीबाबत पंचनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तालुक्यातील पिकांसाठी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले आहे.- शंकर मांडेकर, आमदार, भोर राजगड मुळशी..शासनाने मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे मुळशी तालुक्याचा समावेश दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत व्हावा म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले होते. परंतु त्यांनी दखल घेतली नाही निकष बाजूला ठेवून तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत करायलाच हवा.'- महादेव कोंढरे, तालुका प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार..'आज मुळशी तालुक्यातील सत्तर टक्के भागातील भात व इतर पिके डोंगराळ प्रदेश असल्याने वाळून गेली आहेत. आज जर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार हयात असते तर आमच्या तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त असलेल्या तालुक्यांच्या यादीत झाला असता.'- तुकाराम टेमघरे, माजी सभापती मुळशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.