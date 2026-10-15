पुणे

Mulshi Tehsil Drought : मुळशी तालुका दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळल्याने तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळी सवलती व उपाययोजनांपासून राहणार वंचित

राज्य सरकारने दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यांच्या यादीतून मुळशी तालुका वगळला.
Mulshi Tehsil Drought

Mulshi Tehsil Drought

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सकाळ वृत्तसेवा
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- पांडुरंग साठे

कोळवण - राज्य सरकारने दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यांच्या यादीतून मुळशी तालुका वगळला आहे. यामुळे राज्यातील इतर दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून बारा सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत मात्र या उपाययोजना व सवलती मुळशी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना लागू होणार नाहीत ते यापासून वंचित राहणार आहेत.

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