Mulshi Tehsil Drought : मुळशी तालुका दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळल्याने तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळी सवलती व उपाययोजनांपासून राहणार वंचित

- पांडुरंग साठेकोळवण - राज्य सरकारने दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यांच्या यादीतून मुळशी तालुका वगळला आहे. यामुळे राज्यातील इतर दुष्काळ ग्रस्त असलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून बारा सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत मात्र या उपाययोजना व सवलती मुळशी तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना लागू होणार नाहीत ते यापासून वंचित राहणार आहेत..संपूर्ण खरीप हंगाम हातचा गेला व पुढील रब्बी हंगामात सुद्धा पिक येणार नाही दुष्काळी परिस्थिती असताना सुद्धा तालुका दुष्काळ ग्रस्त म्हणून जाहीर केला नाही यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर शासनाने अन्याय केला आहे..विशेष बाब म्हणून राज्यातील ३०५ तालुक्यांना या बारा उपाययोजना व सवलती लागू यापासून मुळशी तालुका राहणार वंचित.१) जमीन महसूलात सूट२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल)५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे९) शेतीवर आश्रित शेतकरी/मजूर इत्यादी यांना अन्न धान्याची टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे१०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे११) जलसंधारणाची कामे सुरु करणे१२) अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्देशाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे..तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शासनासमोर उपस्थित केलेले महत्त्वाचे प्रश्न१) तालुक्यातील सर्व भागात मागील पाच आठवड्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने भात पीक जळून गेले आहे.२) राज्यातील ३०५ तालुक्यात शासनाने ट्रीगर एकचे निकष पाहून या तालुक्यांचा समावेश ते निकष लावून हे तालुके दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत केला आहे मग मुळशी तालुक्यावर अन्याय का? कारण शेजारील भोर राजगड तालुके दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत आहेत.३) भोर राजगड दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत मग मुळशी साठी दुजाभाव का? याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सर्व पक्षीय राजकारणी यांनी आवाज उठवला आहे अगदी तहसीलदार ते मुख्यमंत्री यांच्या पर्यंत पत्र दिली आहे बैलगाडीमोर्चा देखील काढण्यात आला. परंतु शासनाने याची कसलीच दखल घेतली नाही४) मागील वर्षी जून ते ऑक्टोबर महिन्यात पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नाही त्यावरील शासन व प्रशासन यांची भूमिका स्पष्ट नाही.५) यावर्षी पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे म्हणून पिक विमा मंजूर होण्यात अडचणी येणार आहेत.६) शेतकरी आज मेटाकुटीला आला आहे त्यामुळे त्याला धिर देण्यासाठी शासन काही प्रयत्न करणे गरजेचे नाही का?७) तालुक्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासन विविध प्रकारे गोळा करते मग आता हे दुष्काळी संकट शासनाला दिसत नाही का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.