वाढेश्वर केसरीचा मानकरी अभिजित भोईर
पिरंगुट, ता. १ : सुतारवाडी (ता. मुळशी) येथील वाढेश्वर महाराज उत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या तालुकास्तरीय कुस्ती स्पर्धेत माणचा अभिजित भोईर श्री वाढेश्वर केसरी किताबाचा मानकरी ठरला. अभिजितने मुठा गावच्या साहिल मोहोळवर विजय मिळवून हा किताब पटकाविला.
मुळशी तालुका कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने पार पडलेल्या या स्पर्धेचे आयोजन सुतारवाडी ग्रामस्थांनी केले होते. वजन गट तीस ते खुल्या गटापर्यंत पार पडलेल्या या स्पर्धेनिमित्त महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख व महाराष्ट्र केसरी वेताळ शेळके यांची बेमुदत निकाली लढत झाली. अटीतटीच्या या लढतीत सिकंदरने शेळकेवर मात केली. यावेळी झालेल्या पुरस्कृत लढतीत रोहन पवारने जमीर मुलाणीवर विजय प्राप्त केला. स्वप्नील शेलारने सनी केदारीवर विजय प्राप्त केला. दिनेश मालपोटेने शिवराज पायगुडेवर मात केली, तर उमेश निंबाळकरने निखिल मानेवर मात केली.
स्पर्धेचे उद्घाटन सुतारवाडी गावातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आले. स्पर्धेमध्ये दीडशे मल्लांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेसाठी मुळशी तालुका कुस्तीगीर तालीम संघांचे अध्यक्ष गोविंद आंग्रे यांनी सहकार्य केले. स्पर्धेचे समालोचन हंगेश्वर धायगुडे यांनी तर सूत्रसंचालन संतोष गावडे यांनी केले.
स्पर्धेतील वजनगटनिहाय प्रथम क्रमांक
- ३० ते ३५ किलो - शिवतेज शिंदे (लवळे)
- ४० किलो - आदित्य चव्हाण (कोंढावळे)
- ४५ किलो - ओम केसवड (घोटावडे)
- ५० किलो - आरुष चव्हाण (कोंढावळे)
- ५५ किलो - अथर्व तौर (कुंभेरी)
- ६० किलो - अथर्व गोळे (पिरंगुट)
- ६५ किलो - साहिल देशमुख (भूगाव)
- ७० किलो - पृथ्वीराज सुतार (सुतारवाडी)
- ७४ किलो - वेदांत पवार (पौड)
