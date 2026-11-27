हडपसर - महानगरपालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून येथे उभारलेली ऑलिम्पिक दर्जाची शूटिंग रेंज गेली सहा वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. सध्या या रेंजची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असून हजारो होतकरू नेमबाज खेळाडूंचा त्यामुळे खोळंबा व नुकसान झाले आहे. ही शूटिंग रेंज सुरू करण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. क्रांती शेतकरी संघाने क्रीडा विभागाकडे त्याबाबत तक्रार केली असून रेंज सुरू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..बालेवाडीनंतर महाराष्ट्रातील मोठ्या शूटिंग रेंजपैकी एक म्हणून स्व. खासदार विठ्ठलराव तुपे पाटील रायफल शूटिंग रेंज ओळखले जाते. १५ ऑगस्ट २०१४ ला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते त्यांचे उद्घाटन झाले आहे. त्याची रेंज १०, २५ व ५० मीटर इतकी आहे. शहर व परिसरातील शेकडो प्रशिक्षणार्थी येथे प्रशिक्षण घेत होते..मात्र, २०१९-२० मध्ये त्याच्या टेंडरची मुदत संपल्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. तेंव्हापासून ही रेंज बंद पडली आहे. येथे सुरक्षा व्यवस्था नसल्यामुळे येथील साहित्याची चोरी आणि मोठ्याप्रमाणात नासधूस झाली आहे. रेंजच्या आवारात गवत व झाडे झुडपे वाढली आहेत. प्रतिक्षा शेडचे छत तुटले आहे. दरवाजे, खिडक्या व भिंतींचेही नुकसान झाले आहे..संस्थेचे अध्यक्ष अमोल म्हणाले, "जनतेच्या करातून उभारलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेकडे पालिका गंभीर दुर्लक्ष करीत आहे. रेंजची तात्काळ दुरुस्ती, पारदर्शक पद्धतीने नवीन टेंडर प्रक्रिया, २४ तास सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अनुभवी प्रशिक्षकांची नियुक्ती, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टार्गेट सिस्टीम आणि आवश्यक साहित्य पालिकेने उपलब्ध करून द्यावे. सध्या केवळ साफसफाई करण्यात येत आहे. ही शूटिंग रेंज लवकरात लवकर दुरुस्त करून पूर्ण क्षमतेने सुरू करावी, अन्यथा आंदोलन केले जाईल.'."नेमबाजी खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरपालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली रायफल शूटिंग रेंज गेल्या आठ वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे या क्रीडा सुविधेचा वापर होत नसल्याने कोट्यवधींची गुंतवणूक धूळ खात पडली आहे. रेंजची दुरवस्था, साहित्याची नासधूस आणि देखभालीचा अभाव यामुळे नेमबाज खेळाडूंना सरावासाठी दूरवर जावे लागत आहे. पालिकेच्या क्रीडा विभागाने तातडीने त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन नेमबाज खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे."- बाळासाहेब शिवरकर, माजी राज्यमंत्री.'ही रायफल शूटिंग रेंज मी सुरूवातीला आठ वर्षे चालवली. सुमारे दोनशे प्रशिक्षक त्यावेळी येथे प्रशिक्षण घेत होते. मात्र, टेंडरची मुदत संपल्यानंतर पालिकेने बाहेर काढले. त्याविरोधात कोर्टात केस हरलो. तेंव्हापासून आजतागायत रेंज बंद आहे. त्यामुळे खेळाडुंचे मोठे नुकसान झाले आहे.'- गनी शेख - प्रशिक्षक, रायफल शूटिंग रेंज'तुपे शूटिंग रेंज गेली सात वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे त्याची मोठ्याप्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. दुरूस्तीसाठी मोठा खर्च आहे. त्याची तरतूद करावी लागणार आहे. सध्या येथे साफसफाईचे काम सुरू करण्यात आले आहे.'- नलिनी सुर्यवंशी, सहाय्यक आयुक्त, क्रीडा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.