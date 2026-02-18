Dumper Accident : भरधाव डंपरची आठ वाहनांना धडक; कात्रज ते वडगावदरम्यान महामार्गावर थरार

पुणे/धायरी - मुंबई- बंगळूर महामार्गावर कात्रज नवीन बोगद्यातून बाहेर पडल्यानंतर भरधाव खडी-क्रशर वाहतूक करणाऱ्या डंपरने एकामागोमाग आठ मोटारींना धडक दिली. बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास हा अपघात झाला. सुदैवाने जीवितहानी टळली असून, चार ते पाच जण किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन कात्रज बोगद्यातून बाहेर पडताच भरधाव डंपरने इंडियन ऑइल पंपासमोर पाच वाहनांना धडक दिली. डंपरचालक वाहन न थांबवता सुसाट पुढे निघाला. त्यानंतर डंपरने स्वामी नारायण मंदिर परिसरात आणखी दोन मोटारींना धडक दिली. शेवटी भूमकर चौक परिसरात सहाच्या सुमारास आणखी एका मोटारीला धडक देत डंपर वडगाव पुलाजवळ थांबला..दरम्यान, डंपरच्या टायरने पेट घेतला. आग भडकल्याने काही काळ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल होत आग आटोक्यात आणली. अपघातामुळे महामार्गावर काही वेळ मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव, साहाय्यक आयुक्त अजय परमार, पोलिस निरीक्षक आसाराम शेटे, पोलिस निरीक्षक सुनील गवळी, पोलिस निरीक्षक शरद झिने यांच्यासह कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. महामार्गावरील सुरक्षाव्यवस्था आणि वेग नियंत्रणाबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह!अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अपघातप्रवण ठिकाणी तातडीची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. अपघातानंतर क्रेन वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने डंपर रस्त्यावरून बाजूला करण्यास विलंब झाला..दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी आपत्कालीन क्रेन मागवून डंपर रस्त्यावरून बाजूला काढत वाहतूक पूर्ववत केली. गतीमर्यादेचे उल्लंघन, जड वाहनांवरील नियंत्रणाचा अभाव यामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. अपघात टाळण्यासाठी कात्रज बोगद्यातून येणाऱ्या वाहनांची आणि चालकांची चेकपोस्टवर काटेकोर तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे..कात्रज बोगद्यापासून वडगाव पूल परिसर धोकादायकनवले पूल परिसरात मागील १३ नोव्हेंबर रोजी भरधाव कंटेनरने दहा ते बारा वाहनांना धडक दिली होती. या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २२ जण जखमी झाले होते. हा अपघात सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास झाला होता. सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे कात्रज बोगद्यापासून नवले पूल ते वडगाव पूल हा परिसर वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.