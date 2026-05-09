भरणेनाक्यात मोटारीची
आरामबसला धडक
पाच जखमी; महामार्गावर वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ९ : मुंबई-गोवा महामार्गावरील भरणेनाकानजीक आरामबसला मोटारीची पाठीमागून धडक बसली. अपघात आज सकाळी साडेसात वाजता झाला. यात ५ प्रवासी जखमी झाले आहेत.
मुंबईहून गोव्याकडे जाणारी आरामबस भरणेनाका येथे प्रवासी उतरवण्यासाठी थांबली असताना मुंबईहून संगमेश्वरकडे मोटारीची पाठीमागून जोरदार धडक बसली. या अपघातात प्रतीक्षा परशुराम खेराडे (४८), शिल्पा परशुराम खेराडे (५०), जनार्दन खेराडे (४०), परशुराम गुणाजी खेराडे (६०, सर्व रा. सर्व संगमेश्वर) आणि अर्जुन धोंडिबा चाळके (वय ३०, रा. सातारा) हे पाचजण गंभीर जखमी झाले. त्यांना कळंबणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर परशुराम खेराडे यांच्यावर पुढील उपचारांसाठी डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.