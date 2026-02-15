पुणे

Mumbai High Court : मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, मुलीच्या हिताला प्राधान्य; वडिलांची याचिका फेटाळली

Mumbai High Court custody decision : मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्यास नकार दिला, मुलीच्या हिताचा विचार करत आईकडेच ताबा राहावा असे स्पष्ट केले. वडिलांची याचिका फेटाळून मुलीच्या संगोपनावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुलीच्या हिताचा सर्वांगीण विचार करता तिचा ताबा आईकडेच राहणे योग्य असल्याचे नमूद करत सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वडिलांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

Loading content, please wait...
pune
Court
Child Care
law

Related Stories

No stories found.