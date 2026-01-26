Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : दुसऱ्याही दिवशी ‘जाम’! द्रुतगती मार्गावर बोर घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

लोणावळा - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात वाहतूक कोंडीचे ग्रहण सुटता सुटेनासे झाले आहे. प्रजासत्ताक दिन विकेंडला जोडून आला आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. हजारो प्रवाशांना तासनतास एकाच ठिकाणी अडकून पडावे लागत आहे. प्रशासनाचे नियोजन कोलमडल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..गेले काही दिवस बोरघाटात (खंडाळा घाट) वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खंडाळा आणि लोणावळ्यातही वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्र होते. खोपोली ते लोणावळा, पुणे-मुंबई दरम्यान प्रवास करणारे वाहनचालक, पर्यटक तसेच स्थानिक नागरिक यांना कोंडीचा फटका बसल्याने मनस्ताप सहन करावा लागला.दरम्यान, दुसऱ्या दिवशीही घाटात वाहने बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. पुणे-मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या, त्यात घाटातील रस्त्याची क्षमता आणि वाहनांचा ओघ यांचा मेळ बसत नसल्याने विशेषतः शनिवार-रविवार आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी मोठी कोंडी होते..खंडाळा घाटातील तीव्र उतार आणि अवघड वळणांमुळे वाहनांचा वेग आपोआप कमी होतो. एखादे वाहन संथ झाले, तरी मागे रांगा लागतात. रस्त्याच्या दुतर्फा बस्तान मांडणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो.कुसगाव बुद्रूक ते खोपोली एक्झिट दरम्यान सुरू असलेल्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम मे अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ किमान १५ ते २० मिनिटांनी कमी होण्याची पेक्षा आहे. वाहतूक कोंडीवर हा रामबाण उपाय ठरू शकतो..कोंडीची प्रमुख कारणेमार्गावर कच्चे भागनवीन चालकांचे नियम व शिस्तीविषयी अज्ञान, बेजबाबदार वृत्तीघाटात अनेकदा अवजड वाहने नादुरुस्त होतातकाही वाहनांचे ब्रेक निकामी होऊन किरकोळ अपघातक्लच प्लेट्स निकामी झाल्याने वाहने बंद पडणेबेशिस्त चालकांचा वाहन पुढे दामटण्याचा प्रयत्नअवजड वाहने बिनदिक्कतपणे मधल्या किंवा पहिल्या मार्गिकेतून चालविणेअनेकदा अवजड वाहने दोन मार्गिकांमध्येअवजड वाहनांमुळे हलक्या वाहनांना मार्ग नाहीप्रशिक्षित व पुरेशा कामगारांची कमतरतापोलिसांचे अपुरे संख्याबळ .उपायलेन कटिंग करणाऱ्या वाहनांवर सातत्याने कारवाई व्हावीवाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांना दंड ठोठावणेजेथे वाहने हमखास बंद पडतात (ब्रेकडाऊन) तेथे जास्त मनुष्यबळ ठेवावेगर्दीच्या वेळी अवजड वाहनांची वाहतूक थांबवावीपुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ व वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढविणेमहामार्गालगत शोल्डर लेन वाढविणेपर्यायी मार्ग तयार करणे .मुंबई-पुणे महामार्गावरून रोज किमान १५ ते २० हजार गाड्या जातात, मात्र शनिवार-रविवार मिळून एका लाखा पेक्षा जास्त गाड्या मार्गावर होत्या.- स्वप्नील पाटील, सहाय्यक निरीक्षक, बोरघाट महामार्ग वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.