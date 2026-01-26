पुणे

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : दुसऱ्याही दिवशी ‘जाम’! द्रुतगती मार्गावर बोर घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात वाहतूक कोंडीचे ग्रहण सुटता सुटेनासे झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​लोणावळा - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात वाहतूक कोंडीचे ग्रहण सुटता सुटेनासे झाले आहे. प्रजासत्ताक दिन विकेंडला जोडून आला आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. हजारो प्रवाशांना तासनतास एकाच ठिकाणी अडकून पडावे लागत आहे. प्रशासनाचे नियोजन कोलमडल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

