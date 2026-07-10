Mumbai–Pune Trains: मुंबई-पुणे मार्गावरील अनेक रेल्वे गाड्या रद्द; मात्र 'या' दोन एक्स्प्रेस सुरू, पुणे रेल्वे स्थानकाकडून माहिती

मुंबई-पुणे घाट विभागातील मुसळधार पावसामुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असला, तरी सिंहगड एक्स्प्रेस आणि प्रगती एक्स्प्रेस या दोन गाड्या नियमितपणे सुरू असल्याची माहिती पुणे रेल्वे स्टेशनच्या माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी ईसकाळशी बोलताना दिली. दुसरीकडे, घाट विभागातील दुरुस्तीच्या कामांमुळे मध्य रेल्वेने १० ते १७ जुलैदरम्यान ३० गाड्या तात्पुरत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे..घाट विभागातील रेल्वे मार्ग पूर्ववत करण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांना पुन्हा मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. ठाकूरवाडी-मंकी हिलदरम्यान पुनर्बांधणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या भरावाचा सुमारे १५ मीटर लांबीचा भाग वाहून गेल्याने दुरुस्तीचे काम अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन मार्गिका सुरू करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. सध्या मिडल लाईनवरून रेल्वे वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे..Pune Rain: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर पुणेकरांना दिलासा; वारीत भाविकांचा उत्साह, पुढील ३-४ दिवस पावसाचा जोर कमी.भरावाचे नुकसान; दुरुस्तीचे आव्हान वाढले६ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर ठाकूरवाडी-मंकी हिल तसेच मंकी हिल-खंडाळा दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने घाट विभागातील तिन्ही मार्गिका बंद कराव्या लागल्या होत्या. त्यानंतर मिडल लाईन सुरू करण्यात आली. उर्वरित मार्गिका सुरू करण्यासाठी भराव टाकणे, बॅलेस्ट भरणे, ट्रॅकचे अलाइनमेंट सुधारणे आणि संरक्षक उपाययोजना सुरू होत्या. मात्र, बुधवारी सुमारे ४०० मिमी पावसामुळे नव्याने टाकलेला भराव पुन्हा वाहून गेला..ठाकूरवाडी-मंकी हिलदरम्यान रेल्वे मार्गालगत सुमारे ६० मीटर खोल दरी असल्याने भराव पुन्हा उभारणे आणि ट्रॅकला आवश्यक आधार देणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. सततचा पाऊस, डोंगरातून वाहणारे पाणी आणि चिखलामुळे जड यंत्रसामग्री वापरण्यातही अडचणी येत आहेत. तरीही रेल्वेची अभियंता पथके प्रतिकूल परिस्थितीतही रात्रंदिवस काम करत असल्याचे सांगण्यात आले..३० गाड्या रद्दलोणावळा-कर्जत घाट विभागातील दुरुस्तीची कामे आणि प्रतिकूल हवामान लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १० ते १७ जुलैदरम्यान २२ नियमित एक्स्प्रेस आणि ८ विशेष अशा एकूण ३० गाड्या तात्पुरत्या रद्द केल्या आहेत. प्रवाशांना अल्प सूचनेवर होणाऱ्या गैरसोयीपासून वाचवण्यासाठी आणि प्रवासाचे नियोजन करता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेस, हैदराबाद एक्स्प्रेस, महालक्ष्मी एक्स्प्रेस आणि चेन्नई सुपरफास्ट मेल यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. मात्र, या काळातही सिंहगड एक्स्प्रेस आणि प्रगती एक्स्प्रेस या दोन गाड्या सुरू असल्याची माहिती पुणे रेल्वे स्टेशनच्या माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Pune MACT: पुणे MACTचा मोठा निर्णय! अपघातात मृत अभियंत्याच्या कुटुंबाला ₹1.40 कोटींची भरपाई; विमा नसतानाही ट्रक मालकाला आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.