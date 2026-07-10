पुणे

Mumbai–Pune Trains: मुंबई-पुणे मार्गावरील अनेक रेल्वे गाड्या रद्द; मात्र 'या' दोन एक्स्प्रेस सुरू, पुणे रेल्वे स्थानकाकडून माहिती

Mumbai–Pune Rail Services Disrupted; Two Express Trains Continue to Operate: मुंबई-पुणे मार्गावरील अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, दोन एक्स्प्रेस गाड्या मात्र नियमितपणे सुरू असल्याची माहिती पुणे रेल्वे स्थानकाकडून देण्यात आली.
Mumbai–Pune Train Services Disrupted: Many Trains Cancelled, Two Express Services Continue

Mumbai–Pune Train Services Disrupted: Many Trains Cancelled, Two Express Services Continue

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई-पुणे घाट विभागातील मुसळधार पावसामुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असला, तरी सिंहगड एक्स्प्रेस आणि प्रगती एक्स्प्रेस या दोन गाड्या नियमितपणे सुरू असल्याची माहिती पुणे रेल्वे स्टेशनच्या माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी ईसकाळशी बोलताना दिली. दुसरीकडे, घाट विभागातील दुरुस्तीच्या कामांमुळे मध्य रेल्वेने १० ते १७ जुलैदरम्यान ३० गाड्या तात्पुरत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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Pune railway station
Pune railway station news