मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार ‘खारा फराळ’!
एसटीचा निधी रोखल्याने नाराजी; तीन नोव्हेंबरची मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) आवश्यक निधी तीन नोव्हेंबरपर्यंत न मिळाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘खारा दिवाळी फराळ’ पाठवून सरकारच्या अर्थ विभागाचा निषेध करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी बुधवारी दिला. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अडचणीत जात असल्याने चार नोव्हेंबरला हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
एसटीने सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी, दैनंदिन खर्चासाठी अतिरिक्त निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी भेटीची रक्कम देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. निधी मागितल्यानंतर अर्थ विभागाकडून वारंवार अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खारट करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खारा फराळ पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मागणीपेक्षा कमी निधी
एसटीने सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि थकीत देणी भागविण्यासाठी सरकारकडे १,०१५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र सरकारने केवळ ३८०.०६ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे महामंडळाच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे बरगे यांनी सांगितले. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांची गेल्या दोन ते तीन वर्षांतील ५,७४० कोटी रुपयांहून अधिक देणी थकीत असल्याचा दावा बरगे यांनी केला.
मंजूर रक्कमही मिळाली नाही
कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता आणि वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कमही थकीत आहे. अलीकडील वेतनवाढीच्या फरकापोटी सरकारने ५३८.८३ कोटी रुपये मंजूर केले असले, तरी ही रक्कम एसटीला अद्याप मिळालेली नाही, असे बरगे यांनी सांगितले.
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