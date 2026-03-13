पुणे

Pune News: मुंढव्यात पादचाऱ्यांची जीवघेणी कसरत; गॅरेज, भंगार दुकानांनी व्यापले पदपथ, हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाचे दुर्लक्ष

Encroachment Blocks Mundhwa Footpath: मुंढवा महाराज सयाजीराव गायकवाड चौकातील पदपथावर गॅरेज व भंगार दुकानांनी अतिक्रमण केले. पादचाऱ्यांना वाहतुकीतून चालावे लागत असून प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरिकांमध्ये संताप निर्माण करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंढवा : महाराज सयाजीराव गायकवाड चौकातील पदपथावर गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. गॅरेज आणि भंगार दुकानांनी पदपथ व्यापल्याने पादचाऱ्यांना जीवघेण्या वाहतुकीतूनच चालणे भाग पडत आहे. महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून उभारलेले हे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी की व्यावसायिकांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

