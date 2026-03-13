Pune News: मुंढव्यात पादचाऱ्यांची जीवघेणी कसरत; गॅरेज, भंगार दुकानांनी व्यापले पदपथ, हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाचे दुर्लक्ष

मुंढवा : महाराज सयाजीराव गायकवाड चौकातील पदपथावर गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. गॅरेज आणि भंगार दुकानांनी पदपथ व्यापल्याने पादचाऱ्यांना जीवघेण्या वाहतुकीतूनच चालणे भाग पडत आहे. महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून उभारलेले हे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी की व्यावसायिकांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.. पुणे महापालिकेकडे नागरिकांनी कररूपी भरलेल्या पैशातून पदपथ उभारले आहेत. परंतु मुंढवा येथील महाराज सयाजीराव गायकवाड चौकात गॅरेज व भंगाराच्या दुकानांनी संपूर्ण पदपथ व्यापला आहे. भंगाराच्या लोखंडी साहित्याने पदपथावरचे ब्लॉक तुटले आहेत. तसेच भंगार भरण्यासाठी आलेली वाहने पदपथ व रस्त्यावर लावली जातात. तसेच दुचाकी दुरुस्तीचे दुकान पदपथावर आहे. ग्राहकांची वाहने पदपथ व रस्त्यावरच लावून दुरुस्त केली जातात..विकास कामांवर पकड ठेवण्याचा प्रयत्न.रस्त्यावर दुचाकी दुरुस्ती केली जात असल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होतो. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागून वाहतूक कोंडी होते. व्यावसायिकांनी मन मानेल त्या पद्धतीने वागताना महापालिकेचे पादचाऱ्यांविषयीच्या नियमाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे किरकोळ अपघातातही वाढ झाली आहे. येथे पादचाऱ्यांच्या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीबाबत पोलिस आणि महापालिका प्रशासनही उदासीन असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..अतिक्रमण हटविणे पालिकेचे काममुंढवा वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप जोरे म्हणाले, ‘‘पदपथावरील व्यवसायामुळे तेथे वाहतुकीला अडथळा होतो. पदपथावरील अतिक्रमण हटविणे हे महापालिकेचे काम आहे.’’ याबाबत हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाचे अतिक्रमण निरीक्षक किरण शिंदे म्हणाले, ‘‘पदपथावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.’’.वारंवार अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाद्वारे कारवाई केली जाते. मात्र अतिक्रमण काढल्यानंतर ते पुन्हा होऊ नये, याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय व त्यांच्याकडील नियुक्तीस असणारे अधिकारी व सेवकांची तसेच स्थानिक पोलिस विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी असते. परंतु येथे खासगी व्यापारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. तरीही कारवाई होत नाही.- प्रकाश बोलभट, नागरिक.Pimpri News : लॉबी’चा दबाव की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा; अवजड वाहनांमुळे शहरात अपघातांची मालिका; नागरिकांचा संताप!.महात्मा फुले चौक ते पिंगळेवस्ती दरम्यानच्या सुमारे दोन किलोमीटर पदपथावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे पदपथावर चालता येत नाही. रस्त्यावरून वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमधून चालताना भीती वाटते. मात्र महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्यांना अभय मिळत आहे. त्यांनी कारवाई करून पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी पदपथ मोकळा करीत दिलासा देणे आवश्यक आहे.- लता पवार, गृहिणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.