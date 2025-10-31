पुणे

Mundhwa Road : मुंढवा-केशवनगर रस्त्यावर 'मातीचा चिखल'! खड्डे बुजविण्यासाठी मातीचा वापर; दुचाकी घसरून अपघातांची मालिका सुरू

Potholes Filled with Mud Cause Accidents in Keshavnagar : मुंढवा, केशवनगर येथील खड्डे महापालिकेने माती टाकून बुजवले, पण पावसामुळे त्या रस्त्यावर चिखल झाल्याने दुचाकीस्वार घसरून अपघात होत आहेत आणि नागरिक दर्जेदार दुरुस्तीची मागणी करत आहेत.
Citizens Question PMC's Temporary Road Repair Tactics

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंढवा : केशवनगर येथील गोदरेज प्रॉपर्टी ते कल्याणी बंगला या डांबरी रस्त्यावर पावसामुळे खड्डे पडले होते. त्यामुळे वाहनचालकांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. महापालिकेने मातीचा वापर करून हे खड्डे बुजविले होते. मात्र, परत झालेल्या पावसामुळे रस्त्यावर चिखल झाला असून, दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत.

