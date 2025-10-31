Mundhwa Road : मुंढवा-केशवनगर रस्त्यावर 'मातीचा चिखल'! खड्डे बुजविण्यासाठी मातीचा वापर; दुचाकी घसरून अपघातांची मालिका सुरू

मुंढवा : केशवनगर येथील गोदरेज प्रॉपर्टी ते कल्याणी बंगला या डांबरी रस्त्यावर पावसामुळे खड्डे पडले होते. त्यामुळे वाहनचालकांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. महापालिकेने मातीचा वापर करून हे खड्डे बुजविले होते. मात्र, परत झालेल्या पावसामुळे रस्त्यावर चिखल झाला असून, दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत..मांजरी, केशवनगर येथील वाहनचालक मुंढवा चौकातील कोंडी वाचविण्यासाठी जॅकवेल मार्गे खराडीला जातात. वाहनांची वर्दळ असलेल्या या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याने अपघात झाले आहेत. त्यात खड्डे बुजविण्यासाठी टाकलेली माती टिकाव धरेल का, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेने खडी-डांबर टाकून रस्ते बुजविणे अपेक्षित होते. मात्र, मातीचा वापर झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. दरम्यान, पादचाऱ्यांनाही चालणे कठीण झाले असून वाहन चालवताना कसरत करावी लागत आहे..Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.‘खड्डे दुरुस्तीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात माती टाकून मलमपट्टी करण्यात आली. मात्र, पावसात संपूर्ण रस्त्यावर मातीमुळे चिखल तयार होऊन रस्ता निसरडा झाला आहे. या ठिकाणी दोन अपघात झाले आहेत. खड्ड्यातील पाणी न काढता त्यात माती टाकून खड्डा बुजविला आहे. खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी तात्पुरती नव्हे, तर दर्जेदार दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी डांबर आणि खडीचे योग्य मिश्रण वापरणे आवश्यक आहे. तसेच कोल्डमिक्सचाही वापर प्रभावशाली ठरू शकतो‘, असे स्थानिक रहिवासी सुमन काळे, विकास बाबर, राधेश्याम सोनवणे यांनी सांगितले..रस्त्यावर खड्डे बुजविण्यासाठी मातीचा वापर पथ विभागाकडून करण्यात आलेला नाही. माती टाकण्याचे काम क्षेत्रीय कार्यालयाने केले आहे. दोन दिवसांत त्या ठिकाणी स्वच्छता करून डांबर टाकण्यात येईल.- रूपेश वाघ, कनिष्ठ अभियंता, पथ विभाग, हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.