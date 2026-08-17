पुणे

उपनगरांतील शिवमंदिरांमध्ये भाविकांची मांदियाळी

उपनगरांतील शिवमंदिरांमध्ये भाविकांची मांदियाळी
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मुंढवा, ता. १७ : श्रावण महिन्यातील पहिल्या सोमवारी पूर्व उपनगरातील महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. पहाटेपासूनच ‘ओम नमः शिवाय’ आणि ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता.
मुंढवा- केशवनगर, कोरेगाव पार्क आणि ताडीवाला रोड परिसरातील शिवमंदिरे फुलांनी व आकर्षक रोषणाईने सजवण्यात आली होती. भाविकांनी पिंडीवर बेलपत्र, दूध आणि पाण्याचा अभिषेक करून पूजा केली. केशवनगर येथील गायरानातील कुलालेश्वर महादेव मंदिरात पंचक्रोशीतील नागरिकांनी दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या. येथे मंदिर विश्वस्त संजय दुबे यांच्या हस्ते महादेवाची विधिवत पूजा व आरती करण्यात आली.
ताडीवाला रस्ता येथील नागलिंगेश्वर शबरीमठ, भाजी मार्केट चौक मंदिरांतही सकाळपासूनच गर्दी होती. भाविकांनी शिवलिंगावर तांदळाची ‘शिवमूठ’ अर्पण केली. केशवनगर शिवाजी चौकातील गजानन महाराज मंदिरातही दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्वत्र भक्तिमय वातावरणामुळे परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

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नागलिंगेश्वर शबरीमठ कथा
शिवलिंगावर तांदळाचे अर्पण
भक्तिमय वातावरण पुण्यात
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शिवाजी चौकातील गजानन महाराज मंदिर
पुण्यातील उपनगरांमध्ये भक्तीचे स्वरूप

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