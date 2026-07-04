पुणे

Pune Civic Negligence: मुंढव्यात निकृष्ट सांडपाणी कामामुळे रस्त्यात खोल खड्डा; ट्रक अडकला, महापालिकेवर नागरिकांची झोड

पहिल्याच पावसात मुंढव्यात निकृष्ट सांडपाणी कामामुळे रस्त्यावर खोल खड्डा; ट्रक अडकून नागरिकांचा महापालिकेवर संताप, जबाबदारी टाळण्याचा विभागांचा प्रयत्न
A truck got stuck in a deep pothole on Mundhwa's Tadigutta Road after allegedly poor sewer line restoration work.

A truck got stuck in a deep pothole on Mundhwa's Tadigutta Road after allegedly poor sewer line restoration work.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेकडून पावसाळ्यात रस्त्यांना खड्डे पडणार नाहीत असा दावा केला जात असताना पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंढवा येथे सांडपाणी वाहिनीचे काम निकृष्ट केल्याने पडलेल्या खड्ड्यात चक्क ट्रक अडकून पडला. हा ट्रक आडवा होऊ नये म्हणून लाकडाचे टेकन देण्याची नामुष्की ओढावली. या कारभारामुळे महापालिकेवर नागरिकांनी टिकेची झोड उठवली आहे.

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