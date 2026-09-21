Katraj Kondhwa Road Issue : आयुक्तांचे आश्वासन विरणार हवेत! कात्रज कोंढवा रस्ता; उर्वरित १० मिळकतींमुळे रस्ता रुंदीकरण रखडणार

कात्रज - कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा अडथळा ठरणार आहेत. रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित १० मिळकतींचे भूसंपादन शासनाकडे गेले असले, तरी अद्याप मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. मोजणी, नवीन निवाडा तसेच त्यानंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मागील अनुभव पाहता आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी मार्च २०२७पर्यंत रस्ता पूर्ण करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनासमोर भूसंपादनाचे नवे आव्हान उभे राहिले असून त्यांनी ५० मीटर रस्ता मार्च २०२७ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.रस्त्याच्या रुंदीकरणात काही ठिकाणी अद्याप मिळकतींचा अडथळा कायम असल्याने पथ विभागालाही संपूर्ण सेवा रस्ता कार्यान्वित करणे शक्य होत नाही. परिणामी मुख्य रस्त्याचे कामही अपेक्षित वेगाने पूर्ण होत नाही. भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर मार्च २०२७ची अंतिम मुदत गाठणे कठीण आहे..सुंदरबन परिसरासह काही मिळकती आणि माऊलीनगर चौकातील चार बांधकाम असलेल्या मिळकती अद्याप जागेवर असल्याने प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर आणि पुलाच्या कामाचा प्रश्न कायम आहे. या मिळकतींचे भूसंपादन, प्रत्यक्ष जागा मोकळी करणे आणि त्यानंतर बांधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही..सेवा रस्त्याचे ६० टक्के काम पूर्णसेवा रस्त्याचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सुंदरबन आणि माऊलीनगर चौकातील अडथळे वगळता उर्वरित सेवा रस्त्याचे काम महिनाभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे पथविभागाकडून सांगण्यात येत आहे. सेवा रस्ता पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास स्थानिक वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, संपूर्ण रस्ता आणि प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटरची कामे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेशी जोडलेली असल्याने पुढील काही महिन्यांत प्रशासन भूसंपादनाची कार्यवाही कितपत वेगाने पूर्ण करते, यावर कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे..प्रतिक्रिया -जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून मोजणीवाल्यांकडे पत्रव्यवहार सुरु आहे. त्यांना तातडीचे असल्याचेही कळविण्यात आले आहे. नोटीसा काढून मोजणी झाली की आम्ही या जागा तत्काळ ताब्यात घेऊ.- श्वेता दारुणकर, मुख्य भूसंपादन अधिकारी.मार्च २०२७ पर्यंत रस्ता पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र अजूनही भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी असेल, तर ही मुदत कशी पाळली जाणार, हा प्रश्न आहे. प्रशासनाने भूसंपादनाला प्राधान्य देऊन स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे.- अॅड. प्रभाकर तोडकर, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.