पुणे

सातारा स्थायी समिती सभा

Published on

आरोग्यप्रमुखांना खंदारेंनी धरले धारेवर

''स्थायी''मध्ये उपाध्यक्ष ॲड. बनकर यांच्यासमवेतही खडाजंगी

सातारा, ता. १३ ः पालिकेचे बांधकाम सभापती विनोद ऊर्फ बाळासाहेब खंदारे यांनी आरोग्य व विद्युत विभागाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रसंगी तुमच्यावर कारवाई होईल, त्यावेळी यापैकी कोणीच वाचवायला येणार नाही, असा अधिकाऱ्यांना श्री. खंदारे यांनी जणू इशाराच दिला. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत खंदारे व उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय बनकर यांच्यात झालेल्या खडाजंगीने काही काळ सभेत तणाव निर्माण झाला होता. दरम्यान, सभेपुढील ४४ विषय सर्वांनुमते मंजूर झाले.
नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. आरोग्य विभागप्रमुख राकेश गलियल यांच्या कामकाजाविषयी बहुतांश सदस्यांत नाराजीचा सूर होता. बांधकाम सभापती खंदारे यांनी गलियल यांना धारेवर धरले. खंदारेंनी विद्युत विभागालाही ९० लाखांचे काम प्रत्येकी १० लाखांप्रमाणे का काढले? याचा जाब विचारला. चुकीची कामे केली जात असतील तर चालू देणार नाही, असा इशारा खंदारे यांनी दिला. या चर्चेदरम्यान खंदारे व उपाध्यक्ष ॲड. बनकर यांच्यात खडाजंगी झाली. या सभेत विविध प्रभागांत अंतर्गत रस्ता करणे, पाईपड्रेन करणे, हायमास्ट दिवे बसविणे आदी कामांना मंजूरी दिली.

विकासकामांसह क्रीडा,
सांस्कृतिकला प्राधान्य

विकासकामांबरोबरच पालिकेद्वारे क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम राबविले जातात. यंदाही श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज करंडक एकांकिका स्पर्धा, पालिका शाळांत इनोव्हेटिव्ह थ्रीडी संकल्पना, कवारे कॉलनीतील खुल्या जागेत नागरिकांसाठी पदपथ या विषयांना या सभेत मंजुरी दिली.

