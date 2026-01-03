पुणे

Pune News : महापालिकेचा ‘आपला दवाखाना’ झाला परका; दोन वर्षांनंतरही योजनेचे काम संथगतीने

गरीब, कष्टकरी नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पूरक ठरणारा ‘आपला दवाखाना’ ही योजना दोन वर्षे उलटूनही अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नाही.
पांडुरंग सरोदे
पुणे - गरीब, कष्टकरी नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पूरक ठरणारा ‘आपला दवाखाना’ ही योजना दोन वर्षे उलटूनही अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. राज्य सरकार व महापालिकेच्या नियमांच्या चौकटीत बसूनही योजना प्रत्यक्षात उतरण्यास अडचण येऊ लागली आहे.

