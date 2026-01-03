Pune News : महापालिकेचा ‘आपला दवाखाना’ झाला परका; दोन वर्षांनंतरही योजनेचे काम संथगतीने

पुणे - गरीब, कष्टकरी नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पूरक ठरणारा ‘आपला दवाखाना’ ही योजना दोन वर्षे उलटूनही अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. राज्य सरकार व महापालिकेच्या नियमांच्या चौकटीत बसूनही योजना प्रत्यक्षात उतरण्यास अडचण येऊ लागली आहे..महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न करूनही कधी जागेची अडचण, तर कधी अनामत रक्कम, मूल्यांकन, फर्निचर अशा तांत्रिक कारणांमुळे अपवाद वगळता ही योजना पुढे सरकली नाही. त्यामुळे लोकाभिमुख योजना अक्षरशः बारगळण्याच्या स्थितीत आहे.शहरातील वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीब, कष्टकरी, कामगार वर्गाला त्यांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. किरकोळ आजारपणासाठीदेखील खासगी दवाखान्यांमध्ये हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. त्यांना आर्थिक झळ बसू नये आणि चांगली आरोग्यसेवा मिळावी, या उद्देशाने राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेमार्फत ‘आपला दवाखाना’ ही योजना जाहीर करण्यात आली होती..त्यानुसार, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरात ५८ ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करण्याचे काम हाती घेतले. प्रत्येक केंद्रासाठी राज्य शासनाकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते.दरम्यान, तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरच ‘आपला दवाखाना’ सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडे पाठविला. मात्र राज्य सरकारने त्यास नकार देत भाडेतत्त्वावरील जागांचा आग्रह धरला..त्यानंतर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी भाडेतत्त्वावरील जागांचा शोध घेऊन तेथे दवाखाना सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार, आरोग्य विभागाकडून खासगी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामध्ये देखील पुन्हा, भाडेतत्त्वावरील जागेसाठी संबंधित जागा मालकांकडून अनामत रकमेची मागणी केली जात आहे.शासनाच्या नियमानुसार अनामत रक्कम देता येत नाही. याबरोबरच संबंधित जागेचे मूल्यांकन करण्यास व भाडेतत्त्वावरील जागांवर फर्निचर करण्यास सरकारच्या नियमांची अडचण येत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. एकीकडे राज्य शासन व महापालिकेकडून ही योजना सुरू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्याच नियमांचाच अडथळा ही योजना सुरू करण्यास येत आहे..केवळ २९ ठिकाणीच योजनाशहराच्या वेगवेगळ्या भागांत ‘आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत एकूण ५८ दवाखाने सुरू करायचे होते. मागील दोन वर्षांत केवळ २९ दवाखाने सुरू झाले आहेत. तेथे येणाऱ्या रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागातील तपासणी व उपचारांची सेवा दिली जात आहे. उर्वरित २९ दवाखान्यांच्या जागांसाठी महापालिकेच्या परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी व क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत शोध घेतला जात आहे. मात्र अद्यापही जागा मिळण्यास अडचण येत आहे..आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत काही ठिकाणी दवाखाने सुरू केले आहेत, तर उर्वरित ठिकाणी दवाखाने सुरू करण्यासाठी जागांचा शोध सुरू आहे. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जानेवारीच्या अखेरपर्यंत तेथेही उर्वरित दवाखाने सुरू केले जाणार आहेत.- डॉ. मनीषा नाईक, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.