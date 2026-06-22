पुणे

Garbage Project Issue : कचरा प्रकल्पात महापालिकेची फसवणूक; उरुळी देवाची फुरसुंगी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांचा आरोप

पुणे शहरात महापालिकेचे विविध कचरा प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये प्रक्रिया न होऊ शकणाऱ्या कचऱ्याचे सायंटिफिक लॅन्डफिलिंग होते.
Garbage Project Issue

Garbage Project Issue

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोत प्रकल्पांमध्ये नाकारलेल्या कचऱ्याची शास्त्रशुद्धपद्धतीने (सायंटिफिक लँडफिलिंग) विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक असताना तेथे नियमबाह्य पद्धतीने काम करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. यातील ठेकेदारावर महापालिकेने कारवाई करावी अशी मागणी उरुळी देवाची फुरसुंगी नगरपरिषदेतील नगरसेवकांनी व ग्रामस्थांनी केली.

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