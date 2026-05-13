Property Tax : मिळकतकर विभागाच्या दप्तर दिरंगाईचा नागरिकांना फटका; तीन वर्षाचे बिल एकदम पाठवले

पुणे - 'महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेतून (पीएमवाय) घरे मिळाली आहेत. पण आम्हाला मिळकतकर विभागाने थेट तीन वर्षाचे ३० हजार रुपये बिल पाठवून दिले आहे. उशिरा कर आकारणी केल्याने हजारो रुपयांचा फटका बसला आहे, ही कैफियत आहे हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील रहिवासी मोहिंदर कौर अरोरा यांची. मिळकतकर विभागाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका अशा प्रकारे तब्बल ३४० सदनिकाधारकांना बसला आहे..मिळकतकर विभागाने नवीन आर्थिक वर्षातील कर वसुलीला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी नागरिकांना पोस्टाद्वारे तसेच इमेल, मेसेजद्वारे मिळकतकराचे बिल पाठवले जात आहे. एप्रिल ते ३१ मे या दोन महिन्याच्या कालावधित निवासी मिळकतींवर २५ हजारापर्यंत १० टक्के तर २५ हजाराच्या पुढे कर असेल तरी ५ टक्के इतकी सवलत दिली जाते. या दोन महिन्यात १ हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यावर मिळकतकर विभागाचा भर असतो..पुणे महापालिकेने हडपसर येथे पंतप्रधान आवास योजनेतून निवासी संकुल उभारले आहे. त्याचे लोकार्पण झाल्यानंतर २०२३ पासून येथे नागरिक नागरिक राहात आहेत. पण गेल्या दोन वर्षापासून त्यांना मिळकतकराचे बिल पाठविण्यात आले नव्हते. या भागाची जबाबदारी असणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कर आकारणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता थेट तीन वर्षाचे मिळकतकर असा असे फर्मान सोडले आहे..या सोसायटीतील ३४० रहिवाशांकडून प्रत्येकी ३० हजार ६६२ रुपयांची कर वसुली केली जाणार आहे. अचानक ही बिले असल्याने येथील नागरिकांचे थाबे दणाणले आहेत. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिक आहोत, आमचे घर अवघे ३०० चौरस फुटाचे आहे. पण महापालिकेने थेट ३० हजार रुपयांचे बिल पाठवले आहे. ही कर आकारणी योग्य नाही, त्यामुळे यामध्ये आम्हाला सूट द्यावी अशी मागणी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे, असे कौर यांनी सांगितले..'कर आकारणी उशिरा करून बिल एकदम पाठवले असतील तर टप्प्याटप्प्याने कर भरता येईल. तसेच या रहिवाशांना कर जास्त लागला आहे का? ४० टक्क्याची सवलत दिली आहे का ? याची तपासणी केली जाईल.'- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग.