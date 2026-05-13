Property Tax : मिळकतकर विभागाच्या दप्तर दिरंगाईचा नागरिकांना फटका; तीन वर्षाचे बिल एकदम पाठवले

मिळकतकर विभागाने नवीन आर्थिक वर्षातील कर वसुलीला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी नागरिकांना पोस्टाद्वारे तसेच इमेल, मेसेजद्वारे मिळकतकराचे बिल पाठवले जात आहे.
पुणे - ‘महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेतून (पीएमवाय) घरे मिळाली आहेत. पण आम्हाला मिळकतकर विभागाने थेट तीन वर्षाचे ३० हजार रुपये बिल पाठवून दिले आहे. उशिरा कर आकारणी केल्याने हजारो रुपयांचा फटका बसला आहे, ही कैफियत आहे हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील रहिवासी मोहिंदर कौर अरोरा यांची. मिळकतकर विभागाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका अशा प्रकारे तब्बल ३४० सदनिकाधारकांना बसला आहे.

