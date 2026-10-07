Pune News : खेळाच्या मैदानावरील अनधिकृत इमारत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केली जमीनदोस्त

पुणे - खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले सुमारे २१ हजार चौरस फुटांचे बांधकाम पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने जमीनदोस्त केले. यापूर्वी तीन वेळा याठिकाणी कारवाई करूनही पुन्हा सात मजली इमारत बांधल्याने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे..खराडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ६३ येथील हा भूखंड खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित आहे. आरक्षित जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम सुरू करण्यात आल्याची तक्रार महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर बांधकाम विभागाने यापूर्वी कारवाई केली होती. मात्र, कारवाईनंतरही बांधकाम सुरूच राहिल्याने संबंधित विकासकाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते..दरम्यान, या ठिकाणी सुरुवातीच्या टप्प्यात बांधकाम असताना महापालिकेने कारवाई केली होती. त्यानंतर दोन वेळा पुन्हा करावाई केली. पण पुन्हा पुन्हा बांधकाम होत असल्याने यावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरक्षित भूखंडावर बांधकाम करून व्यावसायिक गाळे व सदनिकांची विक्री करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले. या भूखंडावर सात मजली इमारत उभी राहिल्यानंतर महापालिकेने जॉ कटरच्या साह्याने ही इमारत जमीनदोस्त केली आहे. आता गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे..'खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षीत असलेल्या भूखंडावर बांधकाम केले जात होते. यापूर्वी प्लिंथच्या पातळीवर असताना कारवाई केली होती. त्यानंतरही दोन वेळा कारवाई करून बांधकाम थांबविले होते. मात्र, पुन्हा बांधकाम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे आता संपूर्ण इमारत पाडण्यात आली आहे. संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला आहे.’- प्रवीण शेंडे, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभागआरक्षित जागेवर वारंवार बांधकाम सुरू होत असल्याने महापालिकेच्या कारवाईनंतरही संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.