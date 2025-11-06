पुणे

Pune News : पुणे महापालिका प्रभाग आरक्षणाची सोडत मंगळवारी

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ४१ प्रभागांमधील आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ११) गणेश कला क्रीडा मंच येथे सकाळी ११ वाजता होणार आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ४१ प्रभागांमधील आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ११) गणेश कला क्रीडा मंच येथे सकाळी ११ वाजता होणार आहे.

Loading content, please wait...
Election Commission
Ward Structure
Draw
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com