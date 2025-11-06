Pune News : पुणे महापालिका प्रभाग आरक्षणाची सोडत मंगळवारी

पुणे - पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ४१ प्रभागांमधील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ११) गणेश कला क्रीडा मंच येथे सकाळी ११ वाजता होणार आहे..महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी ४१ प्रभागातून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. प्रभाग रचना अंतिम झाली असली तरी त्यावर अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठीचे आरक्षित प्रभाग निश्चित होणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला दिवाळीपूर्वी आरक्षण सोडत निघेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण दिवाळीनंतर सोडत निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले..आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवायची, स्वतः लढायचे की घरातील महिलेला निवडणूक लढविण्यासाठी तयार करायचे याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ही सोडत महत्त्वाची आहे.१६५ नगरसेवकांच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा म्हणजे ८३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. अनुसूचित जातींसाठी २२, अनुसूचित जमातींसाठी २ जागा आरक्षित आहेत. ओबीसीसाठी ४४ जागा राखीव आहेत. सोडत निघाल्यानंतर हे आरक्षित प्रभाग कोणते हे निश्चित होईल.सोडत काढल्यानंतर आरक्षणाचे प्रारूप १७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केले जाईल. या प्रारूप आरक्षण सोडतीवर १७ ते २४ नोव्हेंबर दरम्यान हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. या हरकती, सूचना विचारात घेऊन आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल..आरक्षण सोडतीवर हरकती सूचना महापालिका मुख्यालय, निवडणूक कार्यालय किंवा क्षेत्रीय कार्यालयात नोंदविता येणार आहे. महापालिकेचे संकेतस्थळ, ईमेल किंवा ऑनलाइन प्राप्त् होणाऱ्या हरकती आणि सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.