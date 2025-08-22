Pune Ward Structure : पुण्यात १६५ नगरसेवक ४१ प्रभाग; एक प्रभाग पाच सदस्यांचा, तर ४० प्रभाग चार सदस्यांचे

पुणे - गेल्या दोन महिन्यांपासून पुणे महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम सुरु होते. ही प्रभागरचना कशी असणार याची उत्सुकता ताणली गेली होती. अखेर आज (ता. २२) सायंकाळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली. यामध्ये ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे आहेत. तर एक प्रभाग पाच सदस्यांचा केला आहे. ठरावीक माननियांसाठी तीनचा प्रभाग करण्याचे मनसुबे उधळून लावत एकच पाच सदस्यांचा प्रभाग तयार केला आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे महापालिकेची प्रभाग रचनेस मान्यता दिल्यानंतर आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली. यावेळी आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाव रचनेला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली आहे.हा आराखडा आम्हाला काही वेळापूर्वी प्राप्त झाला असून तो आम्ही लगेच प्रकाशित करत आहोत. २०११ च्या जनगणनेला गृहीत धरून ही प्रभाग रचना तयार केली आहे. यामध्ये समाविष्ट गावांसह पुणे शहरात ३४ लाख ८१ लाख ३५९ इतकी लोकसंख्या आहे..यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ४ लाख ६८ हजार ६३३ इतकी आहे. तर, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४० हजार ६८७ आहे, असे नवल किशोर राम यांनी सांगितले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., एम. जे. प्रदीप चंद्रन, ओमप्रकाश दिवटे, निवडणूक उपायुक्त प्रसाद काटकर उपस्थित होत..पुणे महापालिकेत १६५ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. त्यासाठी ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग पाच सदस्यांचा केला आहे. चार सदस्यांची प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या ही ८४ हजार ३९६ इतकी आहे. यात दहा टक्के कमी किंवा वाढ करून प्रभाग रचना करता येते.त्यानुसार चारचा सर्वात जास्त लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक १५ मांजरी बुद्रूक-साडेसतरानळी हा असून येथील लोकसंख्या ९३ हजार ४७० इतकी आहे. तर सर्वात कमी लोकसंख्येचा प्रभाग क्रमांक २९ डेक्कन जिमखाना- हॅपी कॉलनी आहे. येथील लोकसंख्या ७६ हजार १९४ इतकी आहे. तर प्रभाग क्रमांक ३८ आंबेगाव कात्रज या हा प्रभाग पाच सदस्यांचा करण्यात आला आहे. याची लोकसंख्या १ लाख १४ हजार ९७० इतकी आहे..प्रारूप प्रभाग रचना करताना आम्ही तीन सदस्यांचे तीन प्रभाग आणि ३९ प्रभाग चार सदस्यांचे केले होते. पण यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना करताना एक प्रभाग पाच सदस्यांचा व ४० प्रभाग चार सदस्यांचे केले आहेत. यासह अन्य काही किरकोळ बदल करून प्रारूप प्रभाग रचना मंजूर केली आहे. यावर ४ सप्टेंबर पर्यंत हरकती सूचना नोंदविता येणार आहेत.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.प्रभाग क्रमांक - प्रभागाचे नाव - लोकसंख्या - अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या1 - कळस- धानोरी -92640- 18010- 22742 - विमाननगर-नागपूर चाळ-92640-21003-13563 - विमाननगर-लोहगाव-92410-10082-10174 - खराडी- वाघोली - 92283-12861-10375 - कल्याणीनगर- वडगाव शेरी- 91381-8403-7916 - येरवडा-गांधीनगर- 77606-20958-8497 - गोखलेनगर-वाकडेवाडी- 89957-15067-16048 - औंध-बोपोडी-89693-16743-14029 - सुस-बाणेर-पाषाण-90903-10367-215410 - बावधन-भुसारी कॉलनी- 84127-7294-57411 - रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर-76204-5569-86912 - शिवाजीनगर-मॉडेल कॉलनी-77669-9489-86913 - पुणे स्टेशन-जयजवान नगर- 88569-19640-147114 - कोरेगाव पार्क - मुंढवा-91160-17233-102615 - मांजरी बुद्रूक-साडेसतरानळी- 93470-13520-167116 - हडपसर-सातववाडी-92232-9552-44017 - रामटेकडी- माळवाडी-92665-19070-119018 - वानवडी-साळुंखेविहार-85872-7754-91219 - कोंढवा खुर्द- कौसरबाग-84619-4998-45920 - बिबवेवाडी-महेश सोसायटी-82299-8372-51421 - मुकुंदनगर-सॅलिसबरी पार्क-80082-12955-85122 - कासेवाडी-डायसप्लॉट- 79703-20796 -24723 - रविवार पेठ-नाना पेठ- 76264-9149-44024 - कमला नेहरू रुग्णालय- रस्ता पेठ-76233-8043-63925 - शनिवार पेठ-महात्मा फुले मंडई- 76262 -1158-50226 - गुरुवार पेठ-घोरपडे पेठ-76984-9513-32727 - नवी पेठ-पर्वती-76111-14784-75828 - जनता वसाहत-हिंगणे बुद्रूक-76550-14576-93429 - डेक्कन जिमखाना-हॅपी कॉलनी-76194 -3601-47330 - कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी-76903-4276-86531 - मयूर कॉलनी-कोथरूड-83098-5337-66232 - वारजे-पॉप्युलरनगर-82537-9982-143633 - शिवणे-खडकवासला-87814-10151-173934 - नऱ्हे-वडगाव बुद्रूक-92441-7532-66235 - सनसिटी-माणिकबाग-78493-4823-54436 - सहकारनगर-पद्मावती-84660-19596-61237 - धनकवडी-कात्रज डेअरी-88253-6768-82938 - आंबेगाव-कात्रज-114970-12697-184639 - अप्पर सुपर-इंदिरानगर-75944-14865-76840 - कोंढवा बुद्रूक-येवलेवाडी-76498-11531-109741 - महंमदवाडी-उंड्री-86962-10515-1185.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.