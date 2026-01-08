Pune Traffic Issue : पुणे महापालिका भवनाचा परिसरच वाहतूक कोंडीत अडकला; निवडणुकीनंतर स्थिती आणखी गंभीर

पुणे - महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांकडून शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविले जाणार, असे आश्वासन दिले जात आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी सगळ्या शहराचा कारभार चालतो तो पुणे महापालिका भवनाचा परिसरच भयंकर वाहतूक कोंडीत अडकला आहे. प्रशासक काळातच या ठिकाणी चारचाकी व दुचाकी लावण्यासाठी जागा शिल्लक नाही..मग १६५ नगरसेवक, त्यांचे शेकडो कार्यकर्ते आल्यानंतर महापालिकेत सामान्य नागरिकांना सोडाच, ‘माननियांना’ आणि अधिकाऱ्यांनाही गाड्या लावण्यासाठी जागा मिळणार नाही. त्यामुळे स्वतःच्याच अंगणात महापालिकेची कोंडी अशी अवस्था होणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर पत्रव्यवहार सुरू असला, तरी प्रशासनाने तोडगा काढला नसल्याने गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे..पुणे महापालिका भवनात महापालिकेचे सुमारे अडीच ते तीन हजार कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. विविध प्रकारची कामे घेऊन रोज सुमारे दोन हजार नागरिक महापालिकेत येतात. कर्मचारी वर्ग आणि नागरिकांची वाहने लावण्यासाठी महापालिकेच्या आवारात जुन्या इमारतीच्या समोर एक मजली वाहनतळ आहे. तेथे या वाहनतळामध्ये सुमारे ३०० दुचाकींची क्षमता आहे, तर तळमजल्यात सुमारे ७० व त्याच्या वरच्या बाजूला ३० चारचाकी गाड्या लावल्या जातात..महापालिकेतील उद्यानाच्या भोवतीच्या रस्त्यावर सुमारे ४० चारचाकी बसतात. महापालिकेच्या विस्तारित इमारतीचे तळमजल्यात चारचाकी व दुचाकीचे वाहनतळ असून, तेथे सुमारे ६५ चारचाकी व सुमारे ४०० दुचाकींची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे जुनी इमारत व नव्या इमारतीच्या आतमध्ये आणखी सुमारे २५० दुचाकी लावण्याची व्यवस्था आहे..नगरसेवक आल्यानंतर गंभीर स्थिती होणारनिवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर नगरसेवकांची व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची महापालिकेत गर्दी वाढणार आहे. त्यावेळी प्रत्येक नगरसेवक व कार्यकर्त्याला त्यांची गाडी इमारतीच्या खालपर्यंत गेली पाहिजे, गाडी लावण्यासाठी जागा पाहिजे, असा आग्रह असणार आहे; पण क्षमतेपेक्षा जास्त वाहने आल्याने गंभीर स्थिती होणार आहे. सुरक्षा विभागाने यासंदर्भात प्रकल्प विभागाकडे पत्र व्यवहार करून पार्किंगची जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला होता; पण त्यास दाद देण्यात आलेली नाही..जागाच नाहीमहापालिकेत सध्या सुमारे २०० चारचाकी आणि सुमारे ९५० दुचाकी लावण्याची क्षमता आहे; पण ही व्यवस्था कमी पडत आहे. नगरसेवक नसतानाही कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या दोन हजार आहे. त्यांच्या दुचाकी, चारचाकी आवारातच लागतात. त्याप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चारचाकी, दुचाकींचीही संख्या मोठी आहे.त्यामुळे महापालिकेतील वाहनतळ भरून जातात. दुपारी तीननंतर महापालिकेतील गर्दी वाढते, त्यावेळी नागरिकांना गाड्या लावण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने जेथे मोकळी जागा दिसेल तेथे दुचाकी लावल्या जातात. चारचाकी गाड्या बाहेर पडू शकत नाहीत, अशी अवस्था आहे..परिसरातील रस्तेही होणार पॅकगाड्या लावण्याची क्षमता संपल्यानंतर महापालिकेच्या बाहेरच्या रस्त्यावर चारचाकी लावल्या जातात. त्यामध्ये जुन्या इमारतीच्या समोरचा रस्ता, निशिगंधा हॉटेलचा रस्ता, मेट्रो स्टेशनच्या खालची मोकळी जागा, त्याचप्रमाणे जयंतराव टिळक पूल, काँग्रेस भवन समोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजू व मागच्या बाजूच्या गल्ल्यांमध्ये वाहने लावली जातात..नगरसेवक आल्यानंतर रोज सुमारे १०० चारचाकी व ३०० दुचाकींची संख्या महापालिकेत वाढणार आहे. स्थायी समितीची बैठक, मुख्यसभा असेल त्यादिवशीची ही संख्या दुपटीने वाढेल. त्याचा परिणाम शिवाजीनगर गावठाण, डेंगळे पूल, बालगंधर्व रंगमंदिर, टिळक पूल यांसह अन्य परिसरात होऊन मोठी वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.पुणे महापालिकेत वाहने लावण्यासाठी जागा कमी पडत आहे. निवडणुकीनंतर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असल्याने सुरक्षा विभागाने पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच परिसरातील रस्त्यांवर एकेरी वाहतूक सुरू केल्यास गाड्या लावण्यासाठी जागा मिळू शकते.- राकेश विटकर, सुरक्षा अधिकारी, पुणे महापालिका.महापालिकेच्या आवारात मल्टिलेव्हल पार्किंग प्रस्तावित केले जात आहे. पुढील वर्षभरात येथे पार्किंगची व्यवस्था होऊ शकते तसेच प्रकल्प विभागाकडूनही अन्य एका ठिकाणी कार्यवाही सुरू आहे.- सुधीर गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता, भवन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.