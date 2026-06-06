पुणे

Pune PMC Water Tax Bill: पुणे मनपा आयुक्तांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार; पाणीपट्टीवरून प्रकरण तापलं

PMC Water Tax Dispute 2026: पुणे शहराला खडकवासला धरण प्रकल्प आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. शहरासाठी मंजूर असलेल्या पाणी कोट्यापेक्षा जास्त पाणी महापालिका धरणातून उचलत आहे.
Municipal Commissioner naval kishor ram

Municipal Commissioner naval kishor ram

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune Municipal Corporation Commissioner Naval Kishore Ram: पुणे महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीवरून गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात वाद सुरू आहे. पाटबंधारे विभागाने लावलेला दंड महापालिकेने फेटाळला आहे. तरीही दरवर्षी वाढीव रकमेची बिले पाठवली जातच आहेत. याविरोधात नवल किशोर राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

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