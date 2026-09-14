पुणे

Ganpati Immersion : दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी महापालिका सज्ज

गणेशोत्सवातील दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने तयारी केली पूर्ण.
Pune Ganpati Immersion water tank ready

Pune Ganpati Immersion water tank ready

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवातील दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. नदीपात्रातील १५ प्रमुख घाटांवर अग्निशमन विभागाकडून २४ तास सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, ९० जीवरक्षक तीन पाळ्यांमध्ये कार्यरत राहणार आहेत. नागरिकांनी नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम हौदांचा वापर करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

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