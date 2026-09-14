Ganpati Immersion : दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी महापालिका सज्ज

पुणे - गणेशोत्सवातील दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. नदीपात्रातील १५ प्रमुख घाटांवर अग्निशमन विभागाकडून २४ तास सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, ९० जीवरक्षक तीन पाळ्यांमध्ये कार्यरत राहणार आहेत. नागरिकांनी नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम हौदांचा वापर करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..महापालिकेने शहरात ३७ बांधलेले विसर्जन हौद आणि ३८ ठिकाणी एकूण ६९ अतिरिक्त हौद उभारले आहेत. विसर्जनासाठी २८१ ठिकाणी ६४८ लोखंडी टाक्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमृतेश्वर, पुलाची वाडी, ओंकारेश्वर, वृद्धेश्वर, गरवारे महाविद्यालय आणि वारजे स्मशानभूमी यांसह १५ घाटांवर सुरक्षेसाठी दोरखंड आणि लाइफ जॅकेटसह फायरमन नियुक्त केले आहेत. याशिवाय ३० जीवरक्षक मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्रात राखीव ठेवण्यात आले आहेत..निर्माल्य संकलनासाठी २७४ ठिकाणी ३२८ केंद्रे उभारण्यात आली असून, मूर्ती संकलन आणि दान केंद्रांचीही सोय केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय नियोजन करण्यात आले असून आवश्यकतेनुसार फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली जातील. १४ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान होणारी गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाच तलाव, सात विहिरी आणि कालव्यालगतही विसर्जनाची व्यवस्था केली आहे. पर्यावरणपूरक विसर्जनाला प्राधान्य देत सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.