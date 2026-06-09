पुणे

Tree Cutting : गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोडीवर महापालिकेचे एक पाऊल मागे

गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोडीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी महापालिकेने वृक्षतोडीची जाहीर नोटीस घेतली मागे.
Tree Cutting

Tree Cutting

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोडीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी महापालिकेने वृक्षतोडीची जाहीर नोटीस मागे घेतली आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोडीविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी महापालिकेतर्फे विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिली.

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