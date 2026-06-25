Pune Tanker Mafia : टँकरमाफियांना लगाम; महापालिका करणार एसओपी, स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

पुणे - शहरातील पाणीटंचाईचा गैरफायदा घेत अव्वाच्या सव्वा दराने टँकरद्वारे पाणीविक्री करणाऱ्यांवर अंकुश आणण्यासाठी महापालिका आता कठोर पावले उचलणार आहे. टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पारदर्शक, सुरक्षित आणि नियमनबद्ध करण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले आहेत..‘टँकरमाफियांना महापालिकेची फूस’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. महापालिकेच्या भरणा केंद्रावर ७३५ ते ११५६ रुपयांत भरला जाणारा टँकर नागरिकांना अडीच ते तीन हजार रुपयांना विकला जात असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.भिमाले यांनी टँकर व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवत महापालिका व खासगी टँकरची संख्या, भरणा केंद्रांची क्षमता, अधिकृत दर, चालकांची पात्रता, जीपीएस यंत्रणा, ऑनलाइन बुकिंग, अपघातांची आकडेवारी आणि पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले..नव्या एसओपीमध्ये प्रत्येक टँकरवर अधिकृत दरफलक लावणे, जीपीएस बसविणे, मोबाईल ॲपद्वारे टँकर ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध करणे, ऑनलाइन आणि हेल्पलाईनद्वारे बुकिंग व्यवस्था सुरू करणे तसेच ‘पहिली मागणी–पहिला पुरवठा’ हे तत्त्व लागू करण्याचा समावेश असेल.याशिवाय चालकांची वैद्यकीय तपासणी, मद्यपान व अमली पदार्थ चाचणी, नियमित प्रशिक्षण, तसेच वाहनांवर सुरक्षा साधने अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाण्याची नियमित तपासणी, क्लोरीनेशन, खासगी टँकरची नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि नियमभंग करणाऱ्यांची काळी यादी तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला..२४ तासांत तक्रार निकाली काढानागरिकांच्या तक्रारींसाठी हेल्पलाईन सुरू करून २४ तासांत तक्रारी निकाली काढण्याची व्यवस्था उभी करा. रुग्णालये, शाळा, पोलीस ठाणी आणि अग्निशमन केंद्रांना प्राधान्याने पाणीपुरवठा करण्याचेही निर्देश प्रशासनाला दिले असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले..एसओपीमध्ये काय असणार?- सर्व टँकरसाठी अधिकृत दरपत्रक बंधनकारक- प्रत्येक टँकरवर दरफलक आणि जीपीएस- मोबाईल ॲपद्वारे टँकर ट्रॅकिंग सुविधा- ऑनलाइन व हेल्पलाईनद्वारे बुकिंग- ‘पहिली मागणी–पहिला पुरवठा’ तत्त्व- पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी- चालकांची वैद्यकीय तपासणी व प्रशिक्षण- नियमभंग करणाऱ्या टँकरची काळी यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.