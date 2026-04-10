Pune News : कमी दराच्या निविदांबाबत महापालिका आखणार धोरण

पुणे - शहरातील विविध विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकापेक्षा अत्यंत कमी दराने निविदा सादर करण्याच्या वाढत्या प्रकारांमुळे कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका स्थायी समितीने कमी दराच्या निविदांबाबत ठोस नियमावली व धोरण तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले..महापालिकेतर्फे दरवर्षी रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि बांधकामाची कामे राबवली जातात. अनेक वेळा कंत्राटदार या कामांच्या पूर्वणगणनपत्रकापेक्षा ५० टक्केपर्यंत कमी दराने निविदा भरतात. इतक्या कमी दरात काम करताना गुणवत्तेशी तडजोड होण्याची शक्यता दक्षता समितीनेही यापूर्वी वर्तवली होती. यामुळे महापालिकेला भविष्यात आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो, अशी भीती सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केली..स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. केवळ कमी दर विचारात न घेता गुणवत्ता, अनुभव आणि तांत्रिक पात्रतेवर आधारित पारदर्शक प्रणाली विकसित करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल आणि ही समिती दर्जा व सुधारणांबाबतचा अहवाल लवकरच सादर करेल, असे आश्वासन राम यांनी दिले.