Pune Municipal Corporation : बायोमॅट्रीक हजेरीला महापालिका कर्मचाऱ्यांचा ठेंगा

पुणे - पुणे महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बायोमॅट्रीक प्रणालीवर हजेरी लावणे आवश्यक आहे. पण फक्त तीन हजार ते साडेतीन हजार कर्मचारीच रोज बायोमॅट्रीक हजेरी लावत आहेत. त्यामुळे एकीकडे ऑनलाइन सेवेत सर्वोत्तम अशी कौतुकाची थाप घ्यायची आणि दुसरीकडे ऑनलाइन हजेरीबाबत उदासीनता दाखवायची असे दुटप्पी धोरण दिसून येत आहे. त्यामुळे १ मार्चपासून बायोमॅट्रीक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे..पुणे महापालिकेत सुमारे १७ हजार कर्मचारी आहेत. त्यापैकी सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी हे झाडणकाम करणारे आणि बिगारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांची हजेरी ही घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे घेतली जाते. तर उर्वरित वर्ग एक ते वर्ग चार मधील अधिकाऱ्यांची हजेरी ही बायोमॅट्रीकद्वारे घेतली जाते.महापालिकेच्या कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी आहे. पण अनेक कर्मचारी पावणे दहा वाजून गेले तरी महापालिका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय यासह अन्य ठिकाणी असलेल्या कार्यालयात पोचत नाहीत. शुक्रवारी दुपारनंतर तर महापालिकेत शुकशुकाट असतो. अनेकजण घरी लवकर निघून जात आहेत..महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी काही आठवड्यापूर्वी महापालिका भवनाचे गेट सकाळी पावणे दहा वाजता बंद केले होते. त्यावेळी सुमारे ७०० कर्मचारी, अधिकारी उशिरा आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतरही यात फार सुधारणा झालेली नाही. बायोमॅट्रीक हजेरीची पद्धत ही कर्मचाऱ्यांच्या पगार खात्याला जोडली गेलेली नसल्याने उशिरा येणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना काहीही फरक पडत नाही..नवीन प्रणालीनुसार ७९८२ जणांची नोंदणीमहापालिकेचे पूर्वीचे सॉफ्टवेअर बंद पडल्याने नोव्हेंबर २०२५ पासून नवीन प्रणाली सुरु करण्यात आली. आधार क्रमांकाशी संलग्न बायोमॅट्रीक हजेरी मुख्य इमारतीसह सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत सुरू करण्यात आली. त्यासाठी सुमारे ६० मशीन लावण्यात आलेल्या आहेत.महापालिकेतील ७ हजार ९८२ कर्मचाऱ्यांची बायोमॅट्रीक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पण या प्रणालीवर हजेरी लावणाऱ्यांचे प्रमाण हे ५० टक्केपेक्षा कमी आहे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी काढलेल्या परिपत्रकात रोज केवळ साडेतीन हजार कर्मचारीच बायोमॅट्रीक प्रणालीवर हजेरी लावत असल्याचे नमूद केले आहे..‘बायोमॅट्रीक प्रणालीमुळे उपस्थितीची अचूक नोंद राहणार असून अनियमितता थांबेल. त्यामुळे १ मार्च २०२६ पासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक मशीनवर नियमित हजेरी लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.- पृथ्वीराज बी. पी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.‘कर्मचारी महापालिकेच्या नियमांना बांधील आहे. पण महापालिका प्रत्येक वेळेला नवीन अधिकारी येतात, ठेकेदार बदलतात, सॉफ्टवेअर बदलतात. मशीन खराब आहे. यात महापालिकेचे पैसे वाया जागात. त्यामुळे या बायोमॅट्रीक हजेरीचा फायदा होत नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांना जागा पाहणी करायला जावे लागते. त्याचाही विचारही करावा.’- बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष, पीएमसी एमप्लॉइन युनीयन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.