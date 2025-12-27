पुणे

Pune Municipal Election : उमेदवारीवरून भाजपमध्ये चर्चा! मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर बैठक; काही जागांचा तिढा

महापालिका निवडणुकीसाठी पुण्यातील भाजपच्या उमेदवारांची नावे अंतिम करण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी पुण्यातील भाजपच्या उमेदवारांची नावे अंतिम करण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. मात्र, त्यात नेत्यांमध्ये नावांवरून एकमत होऊ शकले नाही.

