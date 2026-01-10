पुणे

Chandrakant Patil : भाजपकडून आधुनिक पुण्याची जडणघडण; चंद्रकांत पाटील यांचा विश्वास

पुण्याची वेगाने होणारी वाढ लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन आखण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण भाजपने राबविले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘पुण्याची वेगाने होणारी वाढ लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन आखण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण भाजपने राबविले. मेट्रो, डिझेल बस हद्दपार करून इलेक्ट्रिक बसना चालना, चोवीस तास समान पाणीपुरवठा, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, समाविष्ट गावांचा नियोजनबद्ध विकास अशी पावले भाजपने टाकली आहेत.

