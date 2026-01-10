Chandrakant Patil : भाजपकडून आधुनिक पुण्याची जडणघडण; चंद्रकांत पाटील यांचा विश्वास

पुणे - ‘पुण्याची वेगाने होणारी वाढ लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन आखण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण भाजपने राबविले. मेट्रो, डिझेल बस हद्दपार करून इलेक्ट्रिक बसना चालना, चोवीस तास समान पाणीपुरवठा, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, समाविष्ट गावांचा नियोजनबद्ध विकास अशी पावले भाजपने टाकली आहेत..आधुनिक पुण्याच्या जडणघडणीसाठी भाजप वेगाने काम करत आहे आणि म्हणून पुणेकर पुन्हा भाजपलाच कौल देतील,’ असा विश्वास राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’शी संवाद साधताना ते बोलत होते..‘२०१७ मध्ये पहिल्यांदाच पुणेकरांनी महापालिकेचा कारभार भाजपाकडे सोपविला. अवघ्या पाच वर्षांतच राज्यातील व केंद्रातील सरकारच्या मदतीने भाजपने पुण्यातील समस्यांचा निपटारा करण्याची जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. अनेक प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण केले.नव्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली. या कामगिरीवर समाधानी असल्याने यंदाही भाजपलाच संधी देण्याचा निर्णय पुणेकरांनी घेतला आहे. प्रचारादरम्यान पुणेकर हा मनोदय स्पष्ट बोलून दाखवत आहेत,’ असे पाटील म्हणाले..महत्त्वाची पावले उचललीपाटील म्हणाले, ‘यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यानेच आज पुण्यातील समस्या बिकट झाल्या. दूरदृष्टी दाखवत वेळीच पावले उचलली असती तर पुणेकरांना आज वाहतूक कोंडी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कचरा निर्मूलन, हवा प्रदूषण अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले नसते. क्षेत्रफळाच्या आधारे अन्य शहरांच्या तुलनेत पुण्यातले रस्ते निम्म्यापेक्षा कमी आहेत..दरवर्षी पुण्यात नवी ३ ते ४ लाख वाहने वाढत असल्याने क्षमतेपेक्षा अडीचपट जास्त वाहतूक पुण्याच्या रस्त्यांवर आहे. त्यावर मेट्रोचा विस्तार, चार हजार जास्त बस आणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, शक्य तेथे रस्त्यांचा विस्तार, एआय प्रणालीच्या आधारे वाहतुकीचे नियमन, या उपाययोजना भाजप करत आहे.’.अटल सेतू ते पुणे जंक्शन हा १३० किमीचा नवा पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाचे विस्तारीकरण, हडपसर ते यवत उड्डाण पूल असे अनेक प्रकल्प राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुण्यात आम्ही सुरू करतो आहोत. वेगाने पूर्ण होणारा रिंगरोड आणि सुमारे ३७ हजार कोटींच्या या नव्या महामार्गांमुळे शहरातली वाहतूक कोंडी दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल.- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.