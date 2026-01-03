पुणे

Pune Municipal Election : महापालिकेचे रण तापले! पुण्यात ११६५ उमेदवार रिंगणात; ९६९ जणांकडून तलवारी म्यान

शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. ९६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेत तलवारी म्यान केल्या आहेत.
pune municipal election

pune municipal election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी शहरात इच्छुकांचे पेव फुटले होते. शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. ९६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेत तलवारी म्यान केल्या आहेत. निवडणुकीचे रण तापले असून, आता प्रमुख पक्षांसह अपक्ष उमेदवार अशा १६५ जागांवर एकूण १ हजार १६५ उमेदवारांमध्ये राजकीय लढाई सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
election
pune municipal corporation election
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com