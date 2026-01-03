Pune Municipal Election : महापालिकेचे रण तापले! पुण्यात ११६५ उमेदवार रिंगणात; ९६९ जणांकडून तलवारी म्यान

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी शहरात इच्छुकांचे पेव फुटले होते. शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. ९६९ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेत तलवारी म्यान केल्या आहेत. निवडणुकीचे रण तापले असून, आता प्रमुख पक्षांसह अपक्ष उमेदवार अशा १६५ जागांवर एकूण १ हजार १६५ उमेदवारांमध्ये राजकीय लढाई सुरू झाली आहे..पुणे महापालिकेची निवडणूक पावणेनऊ वर्षांनंतर होत आहे, तर गेल्या पावणेचार वर्षांपासून सुरू असलेले ‘प्रशासकराज’ जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. पुणे महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली होती. गेल्या महिन्याभरात शहरात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्याने नवीन राजकीय समीकरणे या निवडणुकीत जन्माला आली आहेत. त्यामुळे ऐनवेळी उमेदवार मिळवण्यासाठीही राजकीय पक्षांना धावपळ करावी लागली होती..त्यात अनेकांनी बंडखोरी केल्याने प्रमुख राजकीय पक्षांनी जोरदार हालचाली करत बहुतांश बंडखोरांचे बंड मोडण्यात यश मिळविले. अनेकांनी माघार घेत ते पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ता असल्याचे जाहीर केले. अर्ज माघारीनंतरही दोन जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे शहरातील ४१ प्रभागांमध्ये १६३ जागांवर चुरशीची निवडणूक पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज येथे स्मिता कोंढरे या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत..सर्वांत कमी सात उमेदवारपुणे महापालिका प्रशासनाने अर्ज माघारीनंतर प्रभागनिहाय उमेदवारांची संख्या जाहीर केली आहे. त्यामध्ये एका प्रभागातील चार जागांवर किती उमेदवार आहेत हे स्पष्ट होत आहे. प्रभाग क्रमांक ३५ सनसिटी-माणिकबागमधील दोन जागांवर बिनविरोध निवड झालेली आहे. उर्वरित दोन जागांसाठी सात उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, तर सर्वाधिक ४३ उमेदवार हे प्रभाग क्रमांक २ फुलेनगर-नागपूर चाळ आणि प्रभाग क्रमांक येरवडा गांधीनगर येथे आहे. प्रभाग क्रमांक आणि उमेदवारांची संख्या पुढीलप्रमाणे ः प्रभाग क्रमांक १-३६, २-४३, ३-२१, ४-२७, ५-२१, ६-४३, ७-३४, ८-२८, ९-२२, १०-२५, ११-२९, १२-२५, १३- ३४, १४- ३३, १५-३८, १६-२९, १८-२२, २०-२०, २१- ३३, २२-३८, २३-३३, २४- ३९, २५-२३, २६-४०, २७-३१, २८-३२, २९-१६, ३०-१९, ३१-१५, ३२-२५, ३३-२२, ३४-२०, ३५-७, ३६- २२, ३७-२७, ३८-३६, ३९-२२, ४०- २७ आणि ४१- २७..अनेक पक्ष, अनेक चिन्हेमहापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांसह अन्य पक्षांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप-रिपाइंचे १६५, शिवसेना १२३, राष्ट्रवादी काँग्रेस १३८, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष ४३, काँग्रेस ९५, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ७०, आपचे ९३, वंचितचे ७३ उमेदवार निवडणूक लढवणार आहे. यासह इतर पक्ष, अपक्ष उमेदवार, बंडखोर उमेदवारांचेही चिन्ह मतदारांना लक्षात ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवारांसह मतदारांचाही योग्य उमेदवार निवडताना कस लागणार आहे..उमेदवारी अर्जांची स्थितीएकूण अर्ज - ३०४१अवैध अर्ज - ८४७वैध अर्ज - २१९४मागे घेतलेले अर्ज - ९६९अंतिम अर्ज - ११६५.भाजप-राष्ट्रवादी लढतींकडे पिंपरीमध्ये सर्वांचे लक्षपिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी ६९२ उमेदवार रिंगणात आहेत. बहुतांश लढती भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी, अशाच होणार आहेत. भाजपचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. १२० पेक्षा जास्त जागांवर केवळ भाजप व राष्ट्रवादीचेच उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लढतींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.