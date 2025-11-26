पुणे

Hadapsar News : प्रारूप मतदार याद्यांवरील सूचना, हरकतींसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी

महानगरपालिका क्षेत्रातील ४१ प्रभागांसाठी तयार केलेल्या प्रारूप मतदार याद्या २० नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
Pune Voter List

Pune Voter List

sakal

कृष्णकांत कोबल
Updated on

हडपसर - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर सूचना, हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्यासाठी २७ नोव्हेंबर ही अखेरची तारीख आहे. तथापि, या याद्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गंभीर घोळ झालेला दिसून आला आहे.

Loading content, please wait...
deadline
Extension
voter list
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com