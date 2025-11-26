Hadapsar News : प्रारूप मतदार याद्यांवरील सूचना, हरकतींसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी

हडपसर - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर सूचना, हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्यासाठी २७ नोव्हेंबर ही अखेरची तारीख आहे. तथापि, या याद्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गंभीर घोळ झालेला दिसून आला आहे..त्यातील त्रूटी शोधण्यासाठी मोठा वेळ लागत असल्याने हरकतीसाठी दिलेली मुदत पुरेशी नसल्याचे सर्वपक्षीय इच्छुकांचे म्हणने आहे. त्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..महानगरपालिका क्षेत्रातील ४१ प्रभागांसाठी तयार केलेल्या प्रारूप मतदार याद्या २० नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रारूप याद्यांमध्ये अनेक मतदारांची दुबार नावे आली आहेत. काही मतदारांचे फोटोच नाहीत.काही मतदारांचे पत्ते चुकीचे आहेत. मयत मतदारांची नावे अजूनही यादीत कायम आहेत. मतदार राहण्यास एका प्रभागात आणि नावे दुसऱ्या प्रभागात, अशा गंभीर चुका निदर्शनास आलेल्या आहेत..या याद्यांवर सूचना, हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम मुदत २७ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या मर्यादित कालावधीत दोन सुट्ट्यांचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामकाजासाठी उपलब्ध वेळ कमी झाला आहे. मतदारांमध्ये पुरेशी जागृती नसल्यामुळे प्रारूप यादीतील या त्रुटींची माहिती अनेकांना नाही..स्थलांतरित नावांची खात्री करण्यासाठी नमुना 'अ' आणि 'ब' नुसार फॉर्म भरणे तसेच आवश्यक पुरावे संकलित करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत आहे. अशी तक्रार संदीप तुपे, संदीप लोणकर, राहुल शेवाळे, अजित घुले, जितीन कांबळे आदींनी केली आहे. ही मुदत आणखी वाढवून मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.