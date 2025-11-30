पुणे

Daund News : दौंड नगरपालिका एका जागेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित

दौंड नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील एका जागेची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे.
दौंड - दौंड नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील एका जागेची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. एका जागेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झाल्याने नगराध्यक्षपदाकरिता सहा तर २५ जागांसाठी ८३ उमेदवार रिंगणात आहेत.

