Pune PCMC Municipal Election : पुणे, पिंपरी- चिंचवडमध्ये मतदारांचा कौल कोणाला?

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल नऊ वर्षांनंतर मतदान होत असल्याने मतदारांमध्ये उत्सुकता आहेच, पण त्यासोबत उमेदवारांमध्येही धाकधूक आहे. पुण्यात १ हजार १५३ उमेदवारांचे, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६९१ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे. .पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (ता. १५) सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान होणार आहे. या दोन्ही महापालिकांमध्ये महायुतीमध्ये मित्र पक्ष असलेले भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात प्रमुख लढत होत आहे.या दोन्ही ठिकाणी २०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आली होती. आता या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांकडून जास्तीत जास्त मतदान आपल्या उमेदवारांना व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत..पुण्यातील अनेक प्रभागांमध्ये चौरंगी, पंचरंगी निवडणूक आहे. चुरशीच्या निवडणुकीमुळे शेवटच्या टप्प्यात अनेक उमेदवारांनी पॅनेल ऐवजी वैयक्तिक मतदान जास्त व्हावे, यासाठी खटाटोप सुरू केला आहे.या क्रॉस मतदानामुळे अनेक ठिकाणी धक्कादायक निकाल लागू शकतात. तर पक्षाच्या नेत्यांनी क्रॉस मतदान टाळावे, मतदारांनी संपूर्ण पॅनेललाच मतदान करावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हीच परिस्थिती पिंपरी-चिंचवडमध्येही आहे..मोटार, दुचाकी, रिक्षांची व्यवस्थापुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गेल्या चार निवडणुकांमध्ये ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झालेले नाही. २०२६ च्या निवडणुकीतही ही टक्केवारी कमी होऊ नये, यासाठी उमेदवारांचे प्रयत्न आहेत. आपला हक्काचा मतदार बाहेर काढला पाहिजे, त्यांचे मतदान दुपारी १२ पर्यंत करून घेण्याचे प्रमुख पक्षांचे नियोजन आहे..त्यासाठी मोटार, दुचाकी, रिक्षा आदीची व्यवस्था केली आहे. अनेक ठिकाणी मतदार हे जुन्या भागात स्थलांतरित झाले आहेत, काही ठिकाणी इमारतींच्या रिडेव्हलपमेंटमुळे मतदार अन्य भागांत राहायला गेले आहेत. अशा मतदारांशीही संपर्क साधून, मतदानाला ते कसे येतील याचे प्रयत्न केले जात आहेत.