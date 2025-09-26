पुणे

Municipal Election : १० ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षीत प्रभाग होणार निश्‍चित; निवडणूक आयोगाकडे झाले सादरीकरण

पुणे महापालिकेची ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदलांसह अंतिम प्रभाग रचना होणार जाहीर.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेवर शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादरीकरण झाले असून, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदलांसह अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार आहे. त्यानंतर १० ऑक्टोबरपर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व महिलांचे आरक्षित प्रभाग कोणते हे निश्‍चित होणार हे. त्यामुळे कोण कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवू शकतो यावर याचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Election Commission
Declare
Ward Structure
October
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com