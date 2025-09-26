पुणे - पुणे महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेवर शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादरीकरण झाले असून, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदलांसह अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार आहे. त्यानंतर १० ऑक्टोबरपर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व महिलांचे आरक्षित प्रभाग कोणते हे निश्चित होणार हे. त्यामुळे कोण कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवू शकतो यावर याचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होणार आहे..गेल्या तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून पुणे महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने महापालिका निवडणुकीच्या निवडणुका होणार असून, जानेवारी महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मतदान होऊन निकाल लागणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात पुणे महापालिकेला नवीन महापौर निवड झालेला असणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांनीही तयारी सुरु केली आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचे ४० व एक पाच सदस्यांचा असे एकूण ४१ प्रभाग असणार आहेत. यातून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर त्यावर ५ हजार ९२२ हरकती सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यावर राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी व्ही. राधा यांनी दोन दिवस सुनावणी घेतली..यामध्ये सुमारे ८४२ नागरिक उपस्थित राहिले होते. सुनावणीनंतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर आवश्यक बदलांसह ही प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली. ही प्रभाग रचना अंतिम करण्यापूर्वी आज मुंबईमध्ये निवडणूक आयोगाकडे पुणे महापालिकेने सादरीकरण केले..त्यामध्ये किती हरकती आल्या होत्या, हरकतीचे स्वरूप काय होते?, कोणत्या भागातून जास्त बदल सुचविण्यात आले होते यासह अन्य बाबींवर आयोगाने माहिती घेतली आहे. यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त प्रसाद काटकर उपस्थित होते..दरम्यान हे सादरीकरण झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला ६ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करावी लागणार आहे. अंतिम प्रभाग रचना ३ ऑक्टोबररोजीही जाहीर होऊ शकेल असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून लगेच प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढली जाणार आहे..१० ऑक्टोबरच्या पूर्वी ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. प्रभागांवरील आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर मतदार याद्या प्रभागनिहाय फोडणे, त्यावर हरकती सूचना मागविणे व अंतिम मतदार यादी जाहीर करणे ही प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यात पार पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.