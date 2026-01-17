पुणे

Pune Municipal Election Result : आव्वाज भाजपचाच! विजयी उमेदवार, कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष

महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाल्यानंतर निवडणुकीत उतरलेल्या शेकडो उमेदवार, त्यांच्या कार्यकर्त्याचे डोळे शुक्रवारी होणाऱ्या निकालाकडे लागले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - प्रत्येक फेऱ्यानंतर उमेदवारांच्या मतांमध्ये होणारा चढ-उतार, मतमोजणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवणारा तणाव... ३-४ फेऱ्यानंतर उमेदवाराने प्रतिस्पर्धी उमेदवारापेक्षा मताधिक्‍य घेतल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होणारा आनंद... हळूहळू निकालाचे चित्र पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट होताच मतमोजणी केंद्रासह बाहेर थांबलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भाजपपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेच्या उमेदवारांनीही पक्षाचे ध्वज फडकावत, फुले, गुलालाची उधळण करत आणि एकमेकांना पेढे भरवीत आनंद साजरा केला. भाजपने जागांची शंभरी पार करताच कार्यकर्त्यांनी फटाक्‍यांच्या आतषबाजीत आणि उमेदवार, पक्षाच्या नावाने जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण शहर अक्षरशः दणाणून सोडले.

