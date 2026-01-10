Pune News : अडीच वर्षांनी अजित पवार-सुप्रिया सुळे आज राजकीय व्यासपीठावर

पुणे - महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे हे बहीण-भाऊ पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनासाठी शनिवारी (ता. १०) शहरात एकत्र येणार आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर पवार, सुळे काही कार्यक्रमांत एकत्र आले. परंतु, शहरातील राजकीय व्यासपीठावर अडीच वर्षांनी पहिल्यांदाच ते एकत्र येणार आहेत. नगरपरिषद निवडणुकांत उपमुख्यमंत्री पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यात एकमेकांवर राजकीय आरोप केले जात होते..उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर, दोन्ही राष्ट्रवादीही महापालिकेच्या निमित्ताने एकत्र येणार का? यावरून चर्चा सुरू होती. त्यानुसार, दोन्ही पक्षांनी महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.दरम्यान, निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निष्ठावंत उमेदवारांना डावलल्याचा, तसेच प्रचारात तुतारीचे चिन्ह, पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुळे दिसत नसल्यावरून उपमुख्यमंत्री पवार यांना प्रश्न विचारण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर पवार व सुळे एकत्र येणार आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते अंकुश काकडे म्हणाले, ‘ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे शिवसैनिक व मनसैनिकांमध्ये आनंद निर्माण झाला. त्याचप्रमाणे अजित पवार व सुप्रिया सुळे दोघेही काही वर्षांनी महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानेच राजकीय व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये आनंद, उत्साहाचे वातावरण आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.