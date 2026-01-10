पुणे

Pune News : अडीच वर्षांनी अजित पवार-सुप्रिया सुळे आज राजकीय व्यासपीठावर

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे हे बहीण-भाऊ पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनासाठी शहरात एकत्र येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे हे बहीण-भाऊ पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनासाठी शनिवारी (ता. १०) शहरात एकत्र येणार आहेत.

