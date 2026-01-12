पुणे

Pune Municipal Election : ‘मॅजिक फिगर’चे गणित निर्णायक! दुरंगी लढतीत २५ ते २८, तर तिरंगी-चौरंगी लढतीत १३ ते १७ हजार मतांचे लक्ष्य

दुरंगी लढत असणाऱ्या प्रभागांमध्ये उमेदवारांना जिंकण्यासाठी २५ ते २८ हजार मतांची ‘मॅजिक फिगर’ गाठावी लागणार आहे.
Pune Municipal corporation election

पुणे - महापालिका निवडणूक अवघ्या चार दिवसांवर आली असल्याने उमेदवारांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. उमेदवारांकडून एकूण मतदार, प्रत्यक्षात होणारे मतदान आणि प्रत्येक उमेदवारांच्या वाट्याला येणारे मतदान यानुसार मतांचे विजयी गणित जुळविले जात आहे.

