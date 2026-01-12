Pune Municipal Election : ‘मॅजिक फिगर’चे गणित निर्णायक! दुरंगी लढतीत २५ ते २८, तर तिरंगी-चौरंगी लढतीत १३ ते १७ हजार मतांचे लक्ष्य

पुणे - महापालिका निवडणूक अवघ्या चार दिवसांवर आली असल्याने उमेदवारांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. उमेदवारांकडून एकूण मतदार, प्रत्यक्षात होणारे मतदान आणि प्रत्येक उमेदवारांच्या वाट्याला येणारे मतदान यानुसार मतांचे विजयी गणित जुळविले जात आहे..दुरंगी लढत असणाऱ्या प्रभागांमध्ये उमेदवारांना जिंकण्यासाठी २५ ते २८ हजार मतांची ‘मॅजिक फिगर’ गाठावी लागणार आहे. तिरंगी, चौरंगी लढत असणाऱ्या किंवा कमी मतदारसंख्या असणाऱ्या प्रभागांमध्ये जिंकण्यासाठी १३ ते १७ हजार मते मिळवावी लागणार आहेत.निवडणुकीचा प्रचार येत्या दोन दिवसांत थंडावणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांकडून अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. घरोघरी गाठीभेटी घेण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, उमेदवारांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्षांकडून आपले उमेदवार किती निवडून येतील, यावरही चर्चा सुरू आहे..प्रभागातील मतदारसंख्या, रिंगणातील उमेदवार, प्रत्यक्ष होणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने विजयासाठी मतांची संख्या गाठण्यासाठी उमेदवारांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.काही प्रभागांमध्ये एक लाखांपेक्षा जास्त, तर काही प्रभागांमध्ये ६० ते ७० हजार मतदारसंख्या आहे. २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीमध्ये ५५ टक्के मतदान झाले होते. त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ होऊन यंदा मतदान ६० टक्क्यांपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२७ च्या तुलनेत यंदा निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवारांना मतांचा टक्का वाढवावा लागणार आहे..बहुतांश प्रभागांमध्ये चौरंगी लढत होण्याची दाट शक्यता आहे, अशा प्रभागांमध्ये १३ ते १७ हजार मते मिळविणाऱ्या उमेदवारांना जिंकण्याची संधी मिळू शकणार आहे. त्यामुळे तब्बल नऊ वर्षांनी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना जिंकण्यासाठी ‘मॅजिक फिगर’ गाठावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रचारासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असल्याने जिंकण्यासाठी उमेदवारांना चांगलीच कंबर कसावी लागणार आहे..निवडणूक दृष्टिक्षेपात२०१७ मध्ये झालेले मतदान - ५५ टक्के२०२६ च्या निवडणुकीसाठी मतदान होण्याची शक्यता - सुमारे ६० टक्के२०२६ मधील मतदारसंख्या - ३५ लाख ५२ हजार ६३७ .सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेले प्रभागसव्वा ते दीड लाखांवर मतदार : २एक ते सव्वा लाख मतदार : ९९० हजार ते १ लाख मतदार : १८० ते ९० हजार मतदार : ८७० ते ८० हजार मतदार : १५६० ते ७० हजार मतदार : ६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.