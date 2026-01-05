Pune Municipal Election : तब्बल ३५० लाडक्या बहिणी रिंगणात; विविध राजकीय पक्षांकडून संधी

पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या तब्बल ३५० महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. सर्वाधिक महिला उमेदवारांना भाजप व त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आपापल्या प्रभागांचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे. या संधीचे सोने करण्याची किमया कोणाला साधता येणार?, याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळणार आहे. .महापालिका निवडणुकीसाठी पुरुषांप्रमाणेच महिला उमेदवारांनी पाच ते सहा महिन्यांपासून आपापला प्रभाग चांगलाच पिंजून काढला होता. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसाठी सामाजिक उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह विविध प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करून निवडणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्या महिला उमेदवारांनी जनसंपर्क वाढविण्यावर भर दिला होता. पाणी, कचरा, वीज, मुलांच्या शाळांचे प्रवेश, नोकरीच्या संधी, राज्य सरकारच्या विविध योजनांद्वारे नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात होता..दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर महिला उमेदवारांसह त्यांचे पती, वडील, भाऊ यांनी आपल्याच कुटुंबात उमेदवारी कशी मिळेल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. तेवढ्यावरच न थांबता, आपल्या पक्षाने उमेदवारीला नकार दिल्यास पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवली होती.त्यानुसार, विविध राजकीय पक्षांच्या मुलाखतींना त्यांनी हजेरी लावली होती. काही महिलांना आपल्या पक्षाने उमेदवारी दिली, तर काही राजकीय पक्षांनी आपली राजकीय गणिते जुळविण्यासाठी सक्षम महिला उमेदवारांना संधी दिली. त्यामुळे नाराज झालेल्या महिलांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची तत्काळ भेट घेऊन आपले तिकीट निश्चित केले होते..भाजपकडून सर्वाधिक महिलांना संधीभारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक महिला उमेदवारांना निवडणुकीत संधी दिली आहे. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने महिलांना संधी दिली आहे. त्यानंतर शिवसेना, कॉंग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, आम आदमी पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महिलांना संधी दिली आहे. पुणे महापालिकेत १६५ नगरसेवक निवडून जाणार आहेत..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ५० टक्के जागा आरक्षित आहेत. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीमध्ये ८३ महिला उमेदवारांना नगरसेवक होण्याची संधी मिळणार आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांबरोबरच अन्य पक्षांनी महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे तर काही महिला अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत..आठ महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधीमहापालिका निवडणुकीत आठ महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधी देऊन पुण्याच्या राजकारणातील महिलांची संख्या अधिक ठळक झाली आहे. भाजपने प्रभाग ७, १२, २० आणि ४० या चारही प्रभागांत महिलांना उमेदवारी देत पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मनसेनेही प्रभाग १० आणि ११ मधून महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे. दरम्यान, ‘आप’ने प्रभाग १३ मधून महिला उमेदवाराला संधी दिली आहे..यंदा कमी संख्यामहापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्ष, अपक्ष अशा एकूण ४८८ महिलांनी निवडणूक लढविली होती. त्यामध्ये बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांमधील महिला उमेदवारांना आपापल्या प्रभागांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. यंदा निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या महिला उमेदवारांची संख्या ३५० इतकी आहे. २०१७ च्या तुलनेने यंदा महिलांची संख्या कमी आहे..पिंपरी महापालिकेसाठी ३१४ महिलांना संधीपिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात विविध राजकीय पक्षांच्या तब्बल ३१४ महिला उतरल्या आहेत. सर्वाधिक जागा लढणाऱ्या भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक महिलांना संधी दिली आहे. ६१ जणी अपक्ष म्हणून नशीब आजमावत आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण आहे. त्यानुसार १२८ पैकी ६४ महिला सभागृहात असतील हे नक्की असले तरी सहा महिला सर्वसाधारण खुल्या जागांवरही निवडणूक लढवीत आहेत. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढू शकते. निकालानंतरच निश्चित संख्या कळू शकणार आहे..भारतीय जनता पक्षाने १२८ जागांवर उमेदवार उभे केले असेन अपक्ष पुरस्कृत दोन महिलांसह भाजपने ६५ जागांवर महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसने ११९ जागांवर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. मात्र, दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एका महिलेला खुल्या जागांवरही उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या एकूण महिला उमेदवार ६२ झाल्या आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. अन्य पक्षांनीही महीलांना उमेदवारी दिली आहे तसेच स्वतंत्रपणे अर्थात अपक्ष १६६ उमेदवारांमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या महिला उमेदवारांची संख्या ६१ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.