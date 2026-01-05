पुणे

Pune Municipal Election : तब्बल ३५० लाडक्या बहिणी रिंगणात; विविध राजकीय पक्षांकडून संधी

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या तब्बल ३५० महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत.
पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांच्या तब्बल ३५० महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. सर्वाधिक महिला उमेदवारांना भाजप व त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आपापल्या प्रभागांचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे. या संधीचे सोने करण्याची किमया कोणाला साधता येणार?, याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळणार आहे.

