पुणे

Pune Municipal Election : पुण्यात ३५ लाख ५१ हजार मतदार! १० प्रभागातील मतदार संख्या लाखाच्या पुढे, प्रचारात उमेदवारांची होणार दमछाक

पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाली असून, त्यातील आरक्षित प्रभागही निश्‍चित झालेली आहेत.
Pune Municipal Elections 2025
Pune Municipal Elections 2025sakal
​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी आज (ता. २०) जाहीर झाली असून, एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ इतके मतदार मतदान करू शकणार आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक ९ सूस-बाणेर-पाषाण हा सर्वाधिक १ लाख ६० हजार २४२ मतदारांचा आहे.

Loading content, please wait...
Voters
Ward Structure
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com