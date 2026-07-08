पुणे

Hadapsar News : पालिकेचा हलगर्जीपणा, विद्यार्थ्यांची घाण पाण्यातून कसरत

महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे परिसरातील चेंबरची नियमित साफसफाई न झाल्याने पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर गुडघाभर पाणी साचत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
Students to Wade Through Dirty Water in hadapsar

Students to Wade Through Dirty Water in hadapsar

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - काळे-बोराटेनगर परिसरातील चेंबरची नियमित साफसफाई होत नसल्याने येथील जोगेश्वरी कॉलनीमध्ये पावसानंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहत आहे. त्यामुळे येथे असलेल्या शाळेत जाताना विद्यार्थ्यांना थेट घाण पाण्यातून कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे.

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